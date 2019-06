M. Polidoro: Leonardo da Vinci sa definoval ako apoštol skúsenosti

Polidoro rozprával nielen o svojej vášni pre vedu a jej záhady, zmienil sa tiež o pokladoch Vatikánu, ktoré skúmal, či špiritistických seansách, na ktorých sa nič mysteriózne nestalo.

Bratislava 23. júna (TASR) - Tento týždeň zavítal na Slovensko expert na paranormálne javy a záhady, významný taliansky novinár, spisovateľ a predovšetkým propagátor vedy Massimo Polidoro. "Moja práca nie je spochybňovať vieru ľudí, každý je slobodný veriť tomu, čomu veriť chce. Mňa a mojich kolegov zaujímajú fenomény a javy, ktoré, ako sa zdá, idú proti pravidlám prírody," uviedol na prezentácii v jednom z bratislavských kníhkupectiev 50-ročný autor, rodák z talianskeho mesta Voghera.



Polidoro rozprával nielen o svojej vášni pre vedu a jej záhady, zmienil sa tiež o pokladoch Vatikánu, ktoré skúmal, či špiritistických seansách, na ktorých sa nič mysteriózne nestalo. Upozornil tiež na knihu nositeľa Nobelovej ceny Daniela Kahnemana - Myslenie rýchle a pomalé a v závere podujatia predstavil svoju knihu Leonardo, venovanú renesančnému géniovi, autorovi najslávnejšieho portrétu všetkých čias zvaného Mona Lisa - výnimočnému Leonardovi da Vinci, ktorého 500. výročie úmrtia si tento rok pripomíname.



"Je viacero vlastností, ktorými je nám blízky," tvrdí spisovateľ s tým, že pôvodom taliansky učenec - maliar, sochár, architekt, vynálezca, prírodovedec, hudobník, spisovateľ i konštruktér oplýval viac než neskutočným talentom. "Okrem toho všetkého, bol dobrý človek, otvorený, schopný akceptovať v rozhovore kohokoľvek. Bol veľkorysý, miloval zvieratá spôsobom, ktorý v jeho dobe nebol bežný," doplnil k umelcovi, ktorý napríklad dával slobodu vtáčikom z trhu. "Všetko čo mal vo vreckách, zaplatil trhovníkom, klietky pootváral a nechal ich odletieť."



Spisovateľ priznáva, že mierumilovný učenec robil kvôli svojim chlebodarcom aj veci, ktoré sa mu nepáčili. "Je pravda, že navrhoval vojnové stroje, o ktoré ho žiadali objednávatelia. Avšak v poznámkach si zaznamenáva, že vojna je beštialita najhoršieho druhu." Polidoro tiež pripomenul, že Leonardo vynašiel spôsob, ako potopiť loďstvo nepriateľa, pretože prišiel s vynálezom, ktorý umožňoval ľuďom dýchať pod hladinou, priblížiť sa tak k lodiam a prederaviť ich. "Je pripravený odovzdať princíp vynálezu vojvodovi benátskemu, potom si však do svojich poznámok napíše - rozmyslel som si to, s nikým nebudem zdieľať tento objav. Poznám zlú stránku ľudstva," vysvetlil spisovateľ. Podľa jeho slov mal Leonardo da Vinci viacero vlastností, ktoré s ním v jeho dobe zrejme nikto nezdieľal, nebolo to bežné: "Môžeme dúfať, že aspoň dnes ich s ním zdieľa množstvo ľudí."



"Svoju dráhu začína ako umelec, neskôr príde na to, že aby mohol realizovať všetky svoje nápady, musí sa stať architektom, musí vedieť odlievať bronz, stať sa mechanikom, zaoberať sa anatómiou, prírodou, musí vedieť ako fungujú zvieratá a ľudia," priblížil Polidoro život umelca, ktorý preto, aby mohol zobraziť ľudské telo čo najrealistickejšie, začne robiť pitvy. "Štúdium týchto vecí sa stane dôležitejším, samotná maľba sa dostane do úzadia. Jeho hlavným cieľom je pochopiť princíp, ako funguje príroda, človek, ako funguje svet," podčiarkol s tým, že Leonardo neveril len tak niečomu, i keď to bolí slová Platóna či Aristotela: "Definoval sa ako apoštol skúsenosti. Chcel tým povedať, že fakty sú dôležitejšie ako názory hocikoho, aj toho najdôležitejšieho. Hovoril - nedôveruj ľuďom, ktorí iba rozprávajú bez toho, že by skutočne hľadali dôkazy o tom, čo hovoria. O sto rokov predbehol vedeckú dobu, ktorá začína s Galileom."