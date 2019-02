M. Spirit ide na turné, sľubuje najlepšiu audiovizuálnu šou

Na česko-slovenskom turné mladého rapera majú zaznieť najmä novinky z ostatného albumu, ale aj jeho najväčšie hity vrátane skladieb Ženy treba ľúbiť či Všetky oči na mne.

Bratislava 19. februára (TASR) - Slovenský raper Majk Spirit potešil svojich fanúšikov koncom minulého roka novým albumom Nie som tu náhodou. Tretí sólový počin, ktorý prináša spolu 18 pesničiek od 16 producentov, sa teraz chystá predstaviť na dlho očakávanom turné. "Majk sa nedávno vrátil z ciest po Ázii, kde sa dával dokopy fyzicky aj duchovne. Pripravoval sa tam na to, aby turné bolo najúžasnejšou audiovizuálnou šou, akú dosiaľ publiku ponúkol," TASR o tom informovala PR manažérka Eva Sládková.



Na česko-slovenskom turné mladého rapera majú zaznieť najmä novinky z ostatného albumu, ale aj jeho najväčšie hity vrátane skladieb Ženy treba ľúbiť či Všetky oči na mne. Turné štartuje v marci.



Album s hosťami ako Richard Müller, Anita Soul či Monika Bagárová kritici označujú za pozoruhodné dielo. "Filozofický" počin predstaví Majk na turné s rovnakým názvom. Momentálne sa naň intenzívne pripravuje. "Prípravou na turné bola v podstate už práca na albume, ktorá prebiehala celý minulý rok. Dôležitou súčasťou prípravy je aj oddych a vyčistenie si hlavy. V januári som absolvoval cestu po Ázii, bol som v Thajsku, v Dubaji a na ďalších miestach, kde som si doplnil energiu a začal som cvičiť. Dával som sa dokopy psychicky, fyzicky aj duchovne," dodal.



V rámci Nie som tu náhodou Tour sa Majk Spirit zastaví v Ostrave, Prahe, Brne i Českých Budějoviciach. Turné štartuje 2. marca v Zemianskych Kostoľanoch, slovenskému publiku sa predstaví aj v Banskej Bystrici, Bratislave a Humennom. "Chcem, aby každý z týchto večerov bol úplne výnimočný. Bude to teda najlepšia šou, akej som momentálne schopný. Nechcem prezradiť veľa, lebo je to o tom, aby sa ľudia prišli pozrieť a zhodnotili sami, ale plánujem pripraviť kvalitné koncerty nielen po hudobnej stránke, no tiež krásnu vizuálnu scénu s LEDkami, hrou svetiel, farieb a tvarov. Makám na tom, aby to bola najlepšia šou, akú som kedy prichystal," avizuje hudobník.



Majk Spirit je jeden z najvýraznejších slovenských raperov, ktorý patrí do bratislavskej skupiny H16. Na slovenskej hudobnej scéne pôsobí od roku 2000. Sólovú kariéru si buduje od roku 2010, medzi rapovú elitu ho dostal album Nový človek z roku 2011. Nie som tu náhodou je jeho tretí sólový album. Aktívne sa tiež angažuje v rôznych charitatívnych projektoch, podporuje šport a je ambasádorom slovenskej juniorskej futbalovej reprezentácie.