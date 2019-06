MAJSELF: Internetový hejt je filtrácia a únik z nespokojného života

Hosťom Radoslava Šeba v relácii Exkluzívne pre TABLET.TV bol slovenský raper Majself.

Bratislava 20. júna (TABLET.TV) – Bratislava 20. júna (TABLET.TV) – Rómeo a Júlia je prvý album, ktorý som sa snažil koncepčne urobiť sám. Zachytáva jedenásť rokov vzťahu s mojou manželkou Júliou, od začiatku až po súčasnosť. Teším sa, že za jednu noc sa stal najpočúvanejším. V relácii Exkluzívne pre TABLET.TV to o novom albume povedal slovenský raper MAJSELF.







Raper MAJSELF predstavil koncom mája svoj v poradí už 5. štúdiový album. "S novým CD prichádzam po dvojročnej prestávke. Je na ňom 18 nových skladieb. Špecifický je predovšetkým konceptom aj témami. Ukazuje aj zmenu štýlu či produkciu. Aj preto som potreboval dva roky na to, aby vyzrel a aby na ňom boli správne veci," uviedol. Raper tiež spomenul, že v prípade tejto štúdiovky sa opieral o vlastné texty. Na spoluprácu si prizval viacerých spevákov či speváčky.



"Ako umelec som prešiel istými zmenou, čo sa týka otvorenosti k iným hudobným žánrom. Musel som sa v niektorých veciach adaptovať. Hľadal som si nové polohy," odôvodňuje potrebu dvojročnej hudobnej prestávky.



Aktuálnym singlom k albumu je rovnomenná skladba Rómeo a Júlia. Predstavil k nemu aj videoklip, ktorý má takmer pol milióna zhliadnutí.







Interpret je známy tým, že na kvalite hudobných videoklipov mu veľmi záleží. "Na klipoch si dávam mimoriadne záležať. Vizuál dokáže singel buď znehodnotiť, keď sa netrafí energia skladby, alebo mu môže dobre pomôcť. Mám pocit, že som netrafil párkrát atmosféru skladby, lebo nie vždy sa dá dopredu vedieť, čo vznikne počas nakrúcania. Niektoré nakrúcania sú spontánne, iné naplánované. Mám pocit, že som niektorým skladbám mohol dať viacej, čo sa týka vizuálu," priznal MAJSELF na TABLET.TV.



Album sa podľa rapera stretol na platforme iTunes s nevídaným úspechom. "Bol to môj prvý album, ktorý sa v priebehu jednej noci dostal na jednotku v rebríčku, som za to vďačný," skonštatoval.



Dodal, že v súvislosti s albumom sa stretol aj s kritikou. Zväčša na sociálnych sieťach. "Kritiku na internete vnímam ako filtráciu alebo únik z každodenného života, s ktorým niektorí ľudia nie sú celkom spokojní. Nemám problém si kritiku vypočuť, je ale tenká línia medzi kritikou a urážkou. Toto sú veci, na ktoré súčasná generácia zabúda. Komentár je forma prezentácie seba samého. Zastávam názor, že ľudia by mali v komentároch napísať iba to, čo by dokázali aj povedať do očí," odkazuje raper.



Ten počas leta absolvuje desiatky koncertov. Najbližšie ho môžu fanúšikovia stretnúť na podujatí Hip Hop Žije na bratislavských Zlatých pieskoch.



Pozrite si reláciu Exkluzívne pre TABLET.TV s Radoslavom Šebom a jeho hosťom.