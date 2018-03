Malého 8-ročného nespratníka Tomáša Holého zbožňovali deti aj dospelí

Tomáš Holý sa narodil 17. marca 1968 v českej Prahe. K filmu veselého, utáraného a nenapodobiteľného vtedy 8-ročného chlapca úplnou náhodou priviedol jeho strýko.

Praha/Bratislava 17. marca (TASR) - Od narodenia Tomáša Holého, detskej filmovej hviezdy bývalého Československa, dnes uplynie 50. rokov.



"Všichni kluci mají tátu, jenom já nemám ani psa!", sťažoval sa malý Vašek v rodinnej komédii Jak vytrhnout velrybě stoličku. Film v hlavnej úlohe s Tomášom Holým si okamžite získal priazeň detských i dospelých divákov. Vtipné dialógy, úsmevne ladený scenár, nečakané milé a spontánne reakcie malého herca sa stali v tom čase populárne doslova zo dňa na deň.



Tomáš Holý sa narodil 17. marca 1968 v českej Prahe. K filmu veselého, utáraného a nenapodobiteľného vtedy 8-ročného chlapca úplnou náhodou priviedol jeho strýko, ktorý pracoval pri filme ako kulisár a odporučil ho režisérovi Oldřichovi Lipskému na obsadenie mini-úlohy vo filme Marečku podejte mi pero! (1976).



Predtým, než sa stal Tomáš Holý malým nezbedným Vaškom, ktorý vedel "ako na dospelých", objavil sa v rodinnom filme Ať žijí duchové! (1977).



Nasledoval konkurz do filmu režisérky Marie Poledňákovej Jak vytrhnout velrybě stojičku (1977). Na vytvorenie snímku ju inšpiroval jej syn Peter. Ťažko sa totiž vyrovnával s rozvodom rodičov a neskôr mame dohadzoval potenciálnych oteckov. Na konkurz na detskú rolu prišiel so skupinou detí aj Tomáš Holý. Režisérka ho obsadila do úlohy Vaška na základe spontánneho gesta, ktoré predviedol pred odchodom z javiska. Divákom tak utkvel v pamäti ako syn baletky a horolezca. Svojho filmového otca Luboša (František Němec) si malý herec však natoľko zamiloval, že Poledňáková mala neskôr s ním problémy nakrúcať scény, v ktorých sa na Luboša hnevá. Miláčikom národa sa stal Tomáš Holý na Štedrý večer v roku 1977, keď mal film Jak vytrhnout velrybě stoličku televíznu premiéru.



"Bol úžasne autentický a prirodzený. Marie Poledňáková bola veľmi múdra, keď zachovala Tomášove spontánne reakcie, ktoré neboli v scenári...," zaspomínala si v rozhovore česká herečka Jana Preissová, ktorá hrala jeho filmovú mamu. Scéna, kde Vašek obaľuje rezne pre školníka, ktoré ale mali byť na nedeľu, sa vôbec nemusela skúšať. Malý herec sa započúval do rozprávania v rádiu a začal obaľovať. Režisérke Poledňákovej sa to tak zapáčilo, že túto scénu hneď použila a tak sa podarila na prvýkrát bez jedinej skúšky. Humor, príjemná hudba, horské prostredie a k tomu krásny dojímavý záver. "Víš jak se vytrhne velrybě stolička? To sestrojíš mořský jeřáb, dáš velrybě vagon algeny, načasuješ nálož s dynamitem a tři, dva, jedna...!", mudroval filmový Vašek.



Pokračovanie v podobe filmu Jak dostat tatínka do polepšovny (1978) na seba nedalo dlho čakať. Sláva Holého rástla každým dňom a s ňou aj záujem novinárov a fanúšikov. Tomáš Holý nehral, on jednoducho taký bol.



Tieto dva filmy sa zaradili v bývalom Československu k najreprízovanejším a predali sa do 30 krajín. Hlavný hrdina bol považovaný za najlepšieho českého detského herca, ktorého podľa filmovej kritiky nikto neprekonal. Samotná režisérka Marie Poledňáková uviedla, že na filmovom festivale v Monte Carle v Monaku Tomáša Holého označili za najväčšiu detskú hviezdu od čias Shirley Templeovej.



V ďalšom českom filme Prázdniny pro psa (1980) si zahral Holý so svojím "všeteriérom" psom Blekom. Poslednú rolu prijal, keď mal 14 rokov, v nemeckom dobrodružnom seriáli Unterwegs nach Atlantis (Pripútajte sa, letíme nad Atlantídou, 1982).



Detské kúzelné obdobie sa pre Tomáša Holého skončilo a on sa rozhodol pre štúdium práva. V tom čase bola jeho veľkou láskou začínajúca česká speváčka Lucie Bílá.



Napokon sa mu jeho mladícke vyčíňanie stalo 8. marca 1990 osudným. Herec tragicky zahynul pri autohavárii pri českom meste Nový Bor vo veku nedožitých 22 rokov.



Skvelá kariéra Tomáša Holého trvala len šesť rokov, ale napriek tomu jeho vtipné výroky a úsmevné dialógy divákov bavia dodnes. V roku 2012 vyšla vo Vydavateľstve Čas biografia Tomáša Holého od Jana Brdička s názvom Kluk, který nikdy nezestárl.