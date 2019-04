Malý a hravý slovenský festival plný zahraničných mien

Foto: FLAAM

TALENT SVETOVEJ ELEKTRONIKY, DEATH STRANDING A LEGENDY POHODY

ZAHRANIČNÉ OBJAVY A SILNÉ ŽENY ČESKO-SLOVENSKEJ HUDBY

TÚRA PO PREHÝRENEJ NOCI A JEDINEČNÁ VIZUÁLNA IDENTITA

Kompletný line-up FLAAM festivalu 2019:

Iglooghost (UK) / Low Roar (US) / Seward (ES) / Fenster (DE) / Katarzia & Pjoni (SK) / Mucha (CZ) / Bad Karma Boy (SK) / FVLCRVM (SK) / LUVVER (SK) / Katarína Máliková (SK) / Isama Zing (SK) / Karpov Not Kasparov (RO) / Market (CZ) / 1flfsoap (CZ) / Eva Porating (SK) / The High Corporation (CZ) / Ariana (CZ) / ManMachine (HR) / Nada El (SK) / Still Sparkling (SK) / Bilčo (SK)

Bratislava 15. apríla (OTS) - Hravosť a drzosť v intímnej atmosfére len s ďalšou tisíckou ľudí. Nitriansky FLAAM za päť rokov svojej existencie vyrástol na jeden z najzaujímavejších letných festivalov na Slovensku a aj tento rok sľubuje jedinečný zážitok. Jeho organizátori rozšírili program na dva dni a okrem toho najlepšieho z česko-slovenskej alternatívnej scény prinesú na Slovensko niekoľko zaujímavých zahraničných mien. 16. a 17. augusta prídu do Nitry hviezda ostrovnej elektronickej scény Iglooghost, americký pesničkár Low Roar, španielska ikona Seward či slovenskí Katarzia, FVLRCVM a Bad Karma Boy.,” hovorí šéfdramaturg festivalu. V zahraničí sú podobné festivaly bežné, organizátori Flaamu sa inšpirovali najmä českým festivalom Beseda u Bigbítu či britskými “boutique” festivalmi ako Barn On The Farm alebo In The Woods. Tie majú vďaka obmedzenej kapacite jedinečnú intímnu atmosféru a sú v mnohomFLAAM je preto skvelou správou pre všetkých fanúšikov nezávislej hudby a umenia, ktorí neobľubujú davy na veľkých festivaloch - má totiž striktne. Ako bude teda vyzerať tohtoročný FLAAM?Najväčšími hviezdami 6. ročníka festivalu bude trojica Iglooghost, Low Roar a Seward. Pod pseudonymom Iglooghost sa skrýva britský producent Seamus Malliagh, ktorého úspešný debut Neō Wax Bloom vyšiel vo vydavateľstve Brainfeeder svetoznámeho producenta Flying Lotusa. Iglooghost sa za posledné roky predstavil na viacerých veľkých svetových festivaloch, toto leto si zahrá napríklad na španielskej Primavere či na legendárnom americkom Bonaroo. „” hovorí Tesák.Sobota v noci bude na Flaame patriť aj americkému pesničkárovi Ryanovi Karazijovi a jeho projektu Low Roar. Talentovaný multiinštrumentalista, ktorého debutový album má na Youtube viac než 9 miliónov vypočutí, sa v poslednom období dostal do povedomia verejnosti najmä vďaka trailerom na očakávanú hru Death Stranding, ktorej tvorca Hideo Kojima je jeho obrovským fanúšikom. Na Flaame 2019 predstaví Karazija svoju intímnu sólo show len s gitarou a klavírom. „,” hovorí Tesák.Veľkým úlovkom Flaamu je aj kultová španielska kapela Seward. Barcelonská štvorica je známa tým, že bojuje proti všetkým pravidlám hudobného priemyslu - nenájdete ju na Facebooku či Instagrame, na Spotify majú zverejnené len úryvky zo svojej tvorby.” hovorí ďalší z organizátorov,. Slovenských fanúšikov totiž Seward odrovnali pred pár rokmi na festivale Pohoda.Ďalším výrazným zahraničným menom tohtoročného Flaamu je nemecko-americká štvorica Fenster, ktorej energická tvorba pripomína indie hviezdy ako Mac DeMarco či Ariel Pink. Estetika 80. rokov minulého storočia a off-beatový zmysel pre humor ovládnu nitriansky Hidepark v piatok po zotmení. Ďalšími zahraničnými chuťovkami v programe sú rumunské tanečné duo Karpov not Kasparov a chorvátsky milovník synťákov ManMachine, ktorých organizátori objavili na showcase festivaloch v Ľubľane a Budapešti.Zvyšok programu Flaamu tvoria umelci zo slovenskej a českej nezávislej scény. Zaujímavé je, že veľká časť zoskupení alebo interpretov na Flaame 2019 má v popredí ženu. „,” hovorí ďalší zo zakladateľov Flaamu,Na Flaame 2019 zažijú svoju premiéru projekt Antigona dvojice Katarzia & Pjoni, nová sólo šou talentovanej Kataríny Málikovej či výrazné české kapely - punková Mucha a neo-souloví The High Corporation. Dokonca aj skoré ranné hodiny pri rovných bítoch budú patriť dj-kám. Eva Porating, Nada El či Ariana sú silnými menami česko-slovenskej techno scény, Eva Porating bola dokonca tvárou prvej edície pražskej Boiler Room.Program Flaamu dopĺňajú slovenskí producenti FVLCRVM a Isama Zing so svojimi live setmi, indie-popoví Bad Karma Boy a LUVVER, a českí 1flfsoap a Market, ktorých organizátori považujú za čierneho koňa line-upu.Dva dni na Flaame však nebudú patriť len hudbe. Organizátori chystajú aj pestrý sprievodný program ako divadelné predstavenia, filmové premietania, workshopy, alebo rôzne športové aktivity, ktoré majú návštevníkom pomôcť prekonať ranné “ťažkosti”. „” dopĺňa Tesák.Tohtoročný FLAAM zaujme aj svojou unikátnou vizuálnou identitou, ktorú vytvorili Andrej Barčák a Andrej Čanecký z ateliéru Andrej&Andrej. „” hovorí Barčák. Všetky ilustrácie nájdete na oficiálnom webe festivalu - www.flaam.sk FLAAM festival sa bude konať 16. a 17. augusta v outdoorovom kultúrnom centre Hidepark v Nitre. Kompletný program a vstupenky z prvej vlny predpredajových lístkov za 15 € nájdete na webe flaam.sk . Viac informácií okrem webu nájdete aj na sociálnych sieťach, nezabudnite preto sledovať FLAAM aj na Facebooku či Instagrame . FLAAM festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.