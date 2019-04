Exmanželka R. Vrbu, ktorý utiekol z Osvienčimu, šíri jeho odkaz dodnes

Koncentračný tábor Osvienčim Foto: TASR/Adriána Antošková

Londýn/Bratislava 14. apríla (TASR) – Mladá generácia by mala predovšetkým bojovať za spravodlivosť a mala by si vziať poučenie z minulosti. Tiež by som si priala, aby sa vždy postavila proti zlu a nemlčala. Pre TASR to uviedla Gerta Vrbová, bývalá manželka nebohého Waltera Rosenberga, ktorého svet pozná ako Rudolfa Vrbu. Ten spolu s Jozefom Lánikom (Alfréd Wetzler) utiekol z koncentračného tábora (7. apríla 1944). Vďaka ich svedectvu sa svet dozvedel pravdu o tom, čo sa v skutočnosti dialo v nacistickom koncentračnom a vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau neďaleko poľského mestečka Osvienčim.Dnes profesorka vývojovej neurológie Gertrúda Vrbová, za slobodna Sidonová, sa narodila v roku 1926 v Trnave, kde mala jej rodina mäsiarstvo. Svojho budúceho manžela Waltera Rosenberga, ako uviedla, stretla po prvý raz v Trnave v roku 1938. Potom sa ich cesty načas rozdelili do roku 1944. Ako ďalej uvádza vo svojej kniheneustále silnejúci tlak slovenského nacionalizmu prinútil jej rodinu k ilegálnemu úteku do Budapešti za príbuznými. Ten však prebehol bez väčších problémov. Napriek osamotenému životu bez rovesníkov a nemožnosti študovať si na život zvykla. Až do roku 1943, keď ich niekto s najväčšou pravdepodobnosťou udal a ona sa s rodičmi dostala ako ilegálni utečenci do internačného tábora. Napriek tomu, že sa im neskôr podarilo z tábora dostať, ich život sa zmenil po tom, čo nemecké vojská v roku 1944 obsadili Maďarsko.Riešením bolo paradoxne vrátenie sa na Slovensko. V Bratislave žila pod falošnou identitou, pracovala ako sekretárka. Tu sa aj opäť stretla s niekdajším priateľom, no budúcim manželom, Walterom. Spomína si na jeden letný deň v Bratislave, keď sa rozhodli ísť plávať. Ako sa vyzliekli do plaviek, všimla si na jeho ruke vytetované číslo.priznala Gerta Vrbová pre TASR. Práve vďaka nej tohtoročné izraelské štátne vyznamenanie Spravodliví medzi národmi za nezištnú pomoc prenasledovaným Židom počas holokaustu získal aj Ondrej Čanecký. Pôvodom roľník z obce Skalité zachránil v apríli 1944 Vrbu a Wetzlera počas ich úteku.Zatiaľ čo sa v rámci Slovenského národného povstania pridal Rudolf k bojom proti Nemcom, Gerta s falošnými papiermi, tentoraz už sama, ušla opäť do Budapešti. Mala 18 rokov, keď sa tam opäť vrátila. Vďaka známym získala status utečenca, doklady a byt. Tam prečkala aj oslobodzovanie Červenou armádou.Do Trnavy sa vrátila až v máji 1945, no s jej najbližšou rodinou sa už nikdy nestretla. Po absolvovaní maturitného kurzu odišla s Rudolfom Vrbom do Prahy. On tam začal študovať chémiu a ona medicínu. Neskôr mali dve deti. Napriek úspešnému ukončeniu štúdia i získaniu dobrého zamestnania im manželstvo nefungovalo, a tak sa rozhodli pre rozvod.V Prahe sa však ešte stretla so svojím budúcim manželom, anglickým vedcom. Ako Gerta, tak aj Rudolf sa rozhodli utiecť z Prahy takmer v rovnaký deň. On cez Viedeň do Izraela a ona s novým manželom a deťmi cez Dánsko do Londýna, kde žije dodnes. Neskôr sa pre deti do Londýna presťahoval aj Rudolf Vrba. Zomrel v roku 2006.Gerte Vrbovej sa v britskej metropole podarilo naštartovať vedeckú kariéru – stala sa fyziologičkou a odborníčkou v odbore elektrostimulácie. Ako profesorka vývojovej neurológie pôsobila na University College v Londýne. Vedeckú kariéru však začala už v spomínanej Prahe, kde pracovala v skupine profesora Arnošta Gutmanna na ústave Československej akadémie vied. "zdôvodnila.Napriek novému životu sa rozhodla pokračovať v odkaze Rudolfa Vrbu a naďalej ho šíriť.zdôvodnila svoje rozhodnutie.V súvislosti so vzrastaním počtu extrémistov sa Gerta Vrbová zamýšľa nad tým, akým iným spôsobom by bolo možné vyvrátiť ich vyjadrenia, ako prostredníctvom jej a iných svedectiev o tom, čo sa v minulosti stalo.uviedla.Na otázku TASR, čo si myslí, že sa stane po tom, keď už nebude mať kto podávať svedectvá o tom, čo sa v minulosti stalo, odpovedala opäť poukázaním na historické skúsenosti.zdôraznila.Dnes 93-ročná Gerta Vrbová bola naposledy na Slovensku, v Žiline, v auguste 2017.konštatovala.Zároveň však priznala, že nevie, kedy sa opäť vráti na Slovensko.uzavrela.