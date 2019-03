Maradona sa priznal k ďalším trom nemanželským deťom na Kube

Počet detí božského Diega je tak momentálne na čísle osem.

Buenos Aires 9. marca (TASR) - Argentínska futbalová legenda Diego Maradona sa prostredníctvom svojho právnika priznal k otcovstvu troch detí narodených na Kube, kde sa medzi rokmi 2000 až 2005 liečil zo závislosti na kokaíne. Počet detí "božského Diega" je tak momentálne na čísle osem.



"Maradona má na Kube tri deti a udržiava s nimi pravidelný kontakt. Do dnešného dňa nebolo dokázané, že ide naozaj o jeho potomkov, no aj napriek tomu je Diego pripravený niesť za svoje činy zodpovednosť," povedal pre argentínsky Canal Trece advokát Matias Morla. Päťdesiatosemročný Argentínčan sa k otcovstvu priznal po tom, ako naňho podali viaceré žaloby.



"Ešte tri a môžeš si postaviť futbalovú jedenástku. Máš na to!," reagovala na novinu Maradonova dcéra Giannina na svojom Instagrame. Tú spolu so sestrou Dalmou po rozvode ich otca s Claudiou Villafaneovou zverili do opatery matky.



K ďalším dvom nemanželským deťom sa Maradona priznal až po súdnom rozhodnutí. Jeho najmladším potomkom je 6-ročný Diego Fernando, ktorého má zo vzťahu s Veronicou Ojedaovou. Majster sveta z roku 1986 v súčasnosti pôsobí ako tréner druholigového mexického klubu Dorados de Sinaloa.