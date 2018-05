OSN: Médiá, spravodlivosť a právny štát sú protiváhou moci

Svetový deň slobody tlače v tomto roku zahŕňa pestrú paletu podujatí - plenárne zasadnutia, diskusie, prezentácie.

New York/Paríž 2. mája (TASR) - (TASR) - V ghanskej metropole Accra sa 2.-3. mája uskutočnia oslavy Svetového dňa slobody tlače, ktorý pripadá na 3. mája. V roku 2018 pôjde o 25. výročie tohto svetového dňa a jeho tohtoročná hlavná téma znie: "Médiá, spravodlivosť a právny štát: protiváha moci." Na svojich webových stránkach o tom informovala Organizácia Spojených národov (OSN) a Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).



V rámci osláv v Accre medzinárodná porota udelí 2. mája egyptskému fotožurnalistovi Mahmúdovi abú Zajdovi (31), medzinárodne známemu aj pod menom Shawkan, Svetovú cenu slobody tlače UNESCO/Cenu Guillerma Cana. Medzinárodná porota odporučila egyptského fotožurnalistu za laureáta ceny, aby "ocenila jeho odvahu, odpor a angažovanosť za slobodu vyjadrovania", konštatovala predsedníčka poroty Maria Ressa. Shawkan je vo väzení od 14. augusta 2013. Zatknutý bol za to, že pokrýval manifestáciu na námestí v Káhire, začiatkom roku 2017 prokurátor navrhol pre Shawkana trest smrti.



Svetový deň slobody tlače v tomto roku zahŕňa pestrú paletu podujatí - plenárne zasadnutia, diskusie, prezentácie a ďalšie, ktoré budú dopĺňať tri tematické okruhy: sloboda tlače, prístup k informáciám a voľby; právny systém na podporu slobodného a bezpečného novinárstva napokon sloboda vyjadrovania v online priestore - zlepšiť samoreguláciu. Ako ďalej dodalo UNESCO, asi stovka národných podujatí sa uskutoční na medzinárodnej úrovni.



Základné princípy slobody tlače, hodnotiť jej úroveň, brániť médiá pred útokmi na ich nezávislosť, v neposlednom rade spomenúť si aj na novinárov, ktorí prišli o život pri plnení si svojich povinností - to umožňuje Svetový deň slobody tlače. Tento deň podľa OSN sa má osobitne týkať bezpečnosti novinárov, odstraňovania beztrestnosti za zločiny spáchané proti slobode tlače, ďalej bezpečnosti a otvorenosti internetu ako podmienky pre bezpečnosť na počítačovej sieti.



Svetovú cenu slobody tlače UNESCO založili v roku 1997 členovia Výkonného výboru UNESCO. Udeľuje sa každý rok osobe, inštitúcii alebo organizácii, ktorá významnou mierou prispela k obrane alebo podpore slobody tlače kdekoľvek na svete, najmä ak sa osoba či subjekt dostali za svoju prácu do ohrozenia.



Svetová cena slobody tlače UNESCO nesie aj názov Cena Guillerma Cana. Guillermo Cano Isaza bol zakladateľom kolumbijského denníka El Espectador. Zavraždili ho 17. decembra 1986 pred sídlom redakcie tohto denníka v Bogote. Stal sa obeťou drogovej mafie, pretože odvážne kritizoval pašeráctvo narkotík a poukazoval na ich škodlivé vplyvy na kolumbijskú spoločnosť.



Cano sa odvahou a angažovanosťou v prospech nezávislej žurnalistiky, pomocou ktorej bojoval v prospech Kolumbie, stal príkladom pre celý svet.



Valné zhromaždenie OSN 20. decembra 1993 v rezolúcii 48/432 vyhlásilo 3. máj za Svetový deň slobody tlače. Generálna konferencia UNESCO na svojom 26. zhromaždení v roku 1991 schválila Deklaráciu z Windhoeku, ako aj rezolúciu o Podpore slobody tlače vo svete. Generálna konferencia sa potom obrátila na VZ OSN so žiadosťou, aby vyhlásilo 3. máj za Svetový deň slobody tlače. V namíbijskom Windhoeku sa od 29. apríla do 3. mája 1991 konal Seminár pre rozvoj nezávislej pluralistickej africkej tlače spoločne s UNESCO. Účastníci seminára prijali Deklaráciu z Windhoeku.