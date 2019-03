Medzinárodné dobrovoľnícke tábory umožňujú spoznať iné kultúry

Medzinárodné dobrovoľnícke tábory sa konajú počas celého roka, väčšinou v lete. Sú určené pre ľudí od 14 do 99 rokov.

Bratislava 10. marca (TASR) - Dobrovoľníci zo Slovenska môžu aj v tomto roku spoznávať rôzne krajiny a kultúry a súčasne pomáhať prostredníctvom účasti na medzinárodných dobrovoľníckych táboroch. Vyberať si môžu nielen z európskych destinácií, pôsobiť môžu aj v Japonsku, Južnej Kórei či na Taiwane. TASR o tom informovala koordinátorka vysielania dobrovoľníkov do zahraničia z občianskeho združenia Inex Slovakia Miroslava Zváčová.



"Medzinárodný dobrovoľnícky tábor, tzv. workcamp, je príležitosť spoznať krajinu inak, nielen ako cestovateľ. Na jedno- až trojtýždňovom tábore dobrovoľníci z rôznych krajín opravujú historické pamiatky, pomáhajú organizovať festivaly, pripravovať program pre deti, ľudí s postihnutím, seniorov, venujú sa rôznym environmentálnym aktivitám a spoznajú miestnych ľudí," priblížila Zváčová s tým, že dobrovoľníci medzi sebou komunikujú najmä v anglickom jazyku.



Tábory podľa koordinátorky predstavujú pre dobrovoľníkov možnosť byť samostatnejší, zdokonaliť sa v cudzom jazyku, spoznať kamarátov z celého sveta, získať skúsenosti, zážitky a súčasne pomáhať. Medzinárodné dobrovoľnícke tábory sa konajú počas celého roka, väčšinou v lete. Sú určené pre ľudí od 14 do 99 rokov. Ten, kto sa skôr prihlási, má k dispozícii väčší výber projektov.



Ročne sa na dobrovoľníckych táboroch prostredníctvom medzinárodných sietí Alliance of European Voluntary Service Organisations a Service Civil International zúčastní viac ako 14.000 dobrovoľníkov, priblížila Zváčová. Zahraniční dobrovoľníci pomáhajú na obdobných Inexom organizovaných projektoch aj na Slovensku.



Aktivity súvisiace s dobrovoľníckymi tábormi boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 – 2020", ktorú administruje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.