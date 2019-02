Medzinárodný deň darovania kníh vyjadruje lásku k čítaniu

Za Medzinárodným dňom darovania kníh stojí matka, zakladateľka webovej stránky Delightful Children's Books Amy Broadmooreová z USA.

Washington/Londýn/Bratislava 14. februára (TASR) - Štrnásty február tradične patrí zaľúbencom a v prvom rade súvisí s Dňom sv. Valentína. Tento dátum sa však od roku 2012 - ako Medzinárodný deň darovania kníh - viaže aj s láskou ku knihám. Spája všetkých ľudí, ktorí najmä 14. februára podarujú knihu deťom a privedú ich k láske k čítaniu.



Podujatia k tomuto dňu, ktorý sa rozšíril do vyše 40 krajín sveta, avizujú napríklad aj knižnice na Slovensku - Knižnica pre mládež mesta Košice, Zemplínska knižnica v Trebišove či Staromestská knižnica v Bratislave.



Knižnica pre mládež Košice na svojej webovej stránke oznamuje vyhlásenie zbierky detskej literatúry. Jej cieľom je pripomenúť si Medzinárodný deň darovania kníh a zároveň potešiť deti, ktoré to potrebujú. Zemplínska knižnica v Trebišove má na 14. februára v ponuke pre zaľúbený pár darček. Viac na webe knižnice.



Zmyslom Medzinárodného dňa darovania kníh je darovať knihu a urobiť tým radosť. Popri novej knihe, podarovanej konkrétnemu dieťaťu, je možné aj navštíviť knižnicu a ponúknuť jej prečítanú detskú literatúru.



Za Medzinárodným dňom darovania kníh stojí matka, zakladateľka webovej stránky Delightful Children's Books Amy Broadmooreová z USA. Jeden z jej troch synov sa jej raz opýtal, prečo nie je v kalendári aspoň jeden deň v roku venovaný darovaniu kníh. Broadmooreová sa myšlienky chytila.



Tento deň sa slávi od roku 2013, keď organizáciu do rúk zobrala autorka obrázkových detských kníh Emma Perryová.