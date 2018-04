Mená laureátov Nobelovej ceny unikli vďaka manželovi členky poroty

Tradíciu, že tieto mená musia zostať v tajnosti, porušoval Jean-Claude Arnault, a to od roku 1996.

Kodaň 10. apríla (TASR) - Interným vyšetrovaním sa zistilo, že mená laureátov Nobelovej ceny za literatúru opakovane unikali zásluhou manžela jednej z členiek Švédskej akadémie, ktorá o ich udelení rozhoduje. Napísal to v utorok švédsky denník Dagens Nyheter.



Takto pred svojím oficiálnym oznámením unikli mená najmenej siedmich laureátov vrátane prekvapivého nositeľa Nobelovej ceny za literatúru v roku 2016, amerického pesničkára Boba Dylana.



Tradíciu, že tieto mená musia zostať v tajnosti, porušoval Jean-Claude Arnault, a to od roku 1996.



Arnault je okrem toho zapletený aj do ďalšieho škandálu. Ide o prípady sexuálneho obťažovania, z ktorého Arnaulta obvinilo 18 žien.



V dôsledku tejto krízy, ktorá Švédsku akadémiu zasiahla vlani v novembri, podali v piatok demisiu traja z jej 18 členov. Stalo sa tak na protest proti zotrvaniu Arnaultovej manželky, švédskej poetky Katariny Frostensonovej, v zbore Švédskej akadémie. Frostensonová je podozrievaná z napomáhania úniku informácií o laureátoch.



Členstva v Švédskej akadémii sa vzdali spisovatelia Klas Östergren a Kjell Espmark a následne aj historik Peter Englund.



Tento piatok (13.4.) by mali byť zverejnené závery vyšetrovania, ktorým generálna tajomníčka Švédskej akadémie Sara Daniusová poverila advokátsku kanceláriu ešte vlani v novembri. Jeho cieľom bolo objasniť vzťahy medzi členmi akadémie a Arnaultom.



Celý škandál vypukol vlani 21. novembra, keď denník Dagens Nyheter napísal, že 18 žien obviňuje známu osobnosť kultúrnej obce zo sexuálneho obťažovania a znásilnenia. Krátko na to sa na verejnosť preniklo, že ide o 71-ročného Francúza Jeana-Clauda Arnaulta, ktorý v Štokholme pôsobil ako riaditeľ kultúrneho centra Forum.



Trestné oznámenie za sexuálne obťažovanie a znásilnenie naňho podalo 18 žien - 14 z nich vypovedalo v utajení, štyri svoju totožnosť zverejnili.



Skutky sa stali v rokoch 1996-2017 vo Švédsku a v Paríži - v byte, ktorý tam Švédska akadémia vlastní. Ženy vypovedali okrem iného aj o Arnaultovom agresívnom správaní, ktoré sa niekedy odohrávalo aj pred svedkami, i o zastrašovaní.



Švédska tlač napísala, že v dôsledku tohto škandálu existujú obavy o dôveryhodnosť tohtoročnej Nobelovej ceny za literatúru. Meno jej laureáta oznámia, ako je zvykom, na jeseň.