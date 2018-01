Meryl Streepová požiadala o ochrannú značku pre svoje meno

Celebrity sa vo zvyšujúcej miere obracajú na právnu ochranu svojich mien pred ich neautorizovaným komerčným používaním

Los Angeles 30. januára (TASR) - Americká filmová herečka Meryl Streepová požiadala o vybavenie svojho mena ochrannou značkou so zámerom predísť jeho zneužívaniu. Žiadosť, ktorú podala na úrade pre patenty a ochranné značky, jej poskytne exkluzívne práva na používanie svojho mena v zábavnom priemysle.



Dané opatrenie nie je zamerané na zablokovanie výroby tovaru ako parfumy, odev alebo hračky s použitím mena Meryl Streepová; vzťahuje sa len na "živo prenášané, v televízii vysielané alebo filmové vystúpenia", ako aj na "hovorené prejavy" a "autogramiády", informoval počas víkendu spravodajský portál stanice BBC.



Podľa Georgea Seviera, právnika zaoberajúceho sa duševným vlastníctvom, je hlavným dôvodom herečkinho rozhodnutia predísť komerčnému používaniu jej mena na webových stránkach súvisiacich s filmami. "Nie je pravdepodobné, že by niekto predniesol prejav v mene Meryl Streepovej, pokiaľ to nebude ona sama," povedal.



Meryl nie je dokonca herečkino skutočné meno; volá sa Mary Louise. Pod zmieneným pseudonymom však dosiahla medzinárodný úspech, ktorý zahŕňa okrem iného troch Oscarov a osem Zlatých glóbusov.



Celebrity sa podľa BBC vo zvyšujúcej miere obracajú na právnu ochranu svojich mien pred ich neautorizovaným komerčným používaním. Medzi známe osobnosti, ktoré si svoje mená nechali vybaviť ochrannou značkou, patria napríklad Sean Connery, David a Victoria Beckhamovci, Paris Hiltonová alebo 50 Cent.