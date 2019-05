Mexiko povolí homosexuálom sobášiť sa na konzulátoch v zahraničí

Homosexuálne manželstvá sú momentálne legálne v 16 z dovedna 32 mexických štátov.

Mexiko 17. mája (TASR) - Mexiko povolí homosexuálnym párom, aby uzatvárali manželstvá na mexických konzulátoch v zahraničí. V samotnom Mexiku pritom ešte neexistuje legislatíva, ktorá by takéto zväzky legalizovala na celoštátnej úrovni.



Oznámil to vo štvrtok mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard, ktorého citovala agentúra DPA.



"To čo robíme, je, že jednoducho odstraňujeme interpretáciu (zákona), ktorá je diskriminačná," povedal.



Homosexuálne manželstvá sú momentálne legálne v 16 z dovedna 32 mexických štátov. Mexický parlament totiž odmietol v roku 2016 ich uzákonenie na úrovni celej krajiny. Príslušný návrh na novelizáciu ústavy predložila vláda vtedajšieho prezidenta Enriqueho Peňu Nieta.



Mexický najvyšší súd už rok predtým vyhlásil, že zákony obmedzujúce manželstvo na zväzok muža a ženy sú protiústavné, a vyzval jednotlivé mexické štáty, aby uzákonili manželstvá párov rovnakého pohlavia.



"(Manželstvo) je rozhodnutím dvoch ľudí, nie štátu," povedal vo štvrtok v tejto súvislosti Ebrard.