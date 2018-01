Michelin vyhovel šéfkuchárovi. Jeho reštaurácii odobral tri hviezdičky

Brasova reštaurácia Le Suquet bola jedným z 27 francúzskych podnikov, ktoré dostali v michelinskom sprievodcovi na rok 2017 tri hviezdičky.

Paríž 30. januára (TASR) - Gastronomický sprievodca Michelin pristúpil k bezprecedentnému kroku, keď vyhovel želaniu šéfkuchára Sébastiena Brasa a jeho trojhviezdičkovú reštauráciu Le Suquet v mestečku Laguiol na juhu Francúzska vyradil zo svojho zoznamu pre rok 2018 a odobral mu aj všetky tri hviezdičky.



Bras, jeden z najlepších šéfkuchárov vo Francúzsku, vlani na jeseň zverejnil na sociálnej sieti Facebook video, v ktorom žiada firmu Michelin, aby mu hviezdy odobrala a do slávneho gastronomického sprievodcu na rok 2018 jeho podnik nezaradila.



V reakcii na rozhodnutie Michelinu Bras pre spravodajský portál France Info v utorok uviedol, že je "mimoriadne šťastný".



Bras svojho času priznal, že michelinské hviezdy, ktoré zdedil po otcovi, keď prebral pred desiatimi rokmi rodinnú reštauráciu, mu priniesli slávu, ale aj obrovský tlak.



"Mám 46 rokov a chcem dať svojmu životu nový zmysel... znovu definovať to, čo je dôležité," vysvetlil. "Chcem svoje remeslo robiť inak, s istou mierou pokoja, ktorý by som rád našiel, aby som mohol pokračovať," dodal Bras. Uviedol tiež, že "otvára novú kapitolu" svojho profesionálneho života, "bez hviezd v červenom sprievodcovi, ale s rovnakým zápalom, aký som pre varenie vždy mal".



Ide o vôbec prvý prípad, keď šéfkuchár dobrovoľne požiadal, aby ho vyškrtli z exkluzívneho sprievodcu bez toho, aby to "ospravedlnil zmenou konceptu (reštaurácie) alebo zatvorením podniku".



Známy je však aj prípad šéfkuchára Alaina Senderensa, ktorý sa vzdal troch michelinských hviezdičiek a svoju ocenenú parížsku reštauráciu Lucas Carton zmenil na podnik nižšej cenovej kategórie.



