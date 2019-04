Milovníci Divokého západu a rodea sa stretnú v júli na Muráni

Tento rok to na muránskom rodeu roztočia legendárna Tublatanka, Polemic, Heľenine oči, Adam Ďurica, U.K.N.D., Lenka Filipová a country kapely Žobráci a Kentucky Jack.

Bratislava 10. apríla (TASR) – Najstaršie v Európe je Rodeo Muráň, ktorého 27. ročník sa bude konať 19. a 20. júla. V obci v Revúckom okrese sa stretávajú milovníci Divokého západu a jazdenia na koňoch, ktorí majú navyše v sebe súťažné gény. Nebudú chýbať koncerty známych interpretov a skupín. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



„Rodeo sa koná v srdci Národného parku Muránska planina, takže prostredie je pre návštevníkov naozaj výnimočné. Nie je to len lokálna akcia pre ľudí z okolia Revúcej a Gemera, ale pre fanúšikov z celého Slovenska. Pravidelne naše rodeo navštevujú s karavanmi aj Česi, minulý rok sa objavili už aj Maďari a Poliaci. Toto všetko čerpáme z ŠPZ áut na parkoviskách, ktoré každoročne pojmú takmer 2000 áut. Na akcii sa vystriedali už asi všetky slovenské a české hudobné skupiny,“ konštatuje organizátor podujatia Peter Balogh.



Tento rok to na muránskom rodeu roztočia legendárna Tublatanka, Polemic, Heľenine oči, Adam Ďurica, U.K.N.D., Lenka Filipová a country kapely Žobráci a Kentucky Jack.



„Vystúpia aj Horehronskí chlopi, to sú tí 200-kilogramoví chlapi v krojoch, ktorí okrem iného spievajú Na Kráľovej holi. Cez deň sa predstavia Cassovia Country Dancers, združenie z Košíc, ktoré tancuje v country krojoch,“ dodáva Balogh.



Pre návštevníkov, ktorí sa rozhodnú stanovať, je pripravené stanové mestečko a pre ostatných návštevníkov sú k dispozícii dve veľké záchytné parkoviská. „Okrem toho je pre návštevníkov pripravená FUN zóna, kde sú kolotoče a detské atrakcie. Samozrejmosťou sú nielen gastrostánky s jedlom a pitím, ale aj stánky so suvenírmi, s výrobkami pre milovníkov koní, pre jazdcov, rôzne predmety, ako hrnčeky, tričká s tematikou koní a rodea,“ doplnil.