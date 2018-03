Miniaturista – Dojímavý príbeh lásky a posadnutosti, zrady a odplaty, ktorý vás chytí za srdce Foto: EPIC DRAMA

Bratislava 31. marca (OTS) - Debutový román britskej spisovateľky Jessie Burtonovej s názvom Miniaturista vyšiel v roku 2014 a hneď si získal pozornosť odbornej i laickej verejnosti. Zaujímavý je už svojim zasadením do dobových reálií najbohatšieho mesta Európy 17. storočia - Amsterdamu, obdobím označovaným ako „Zlatý vek".Literárne dielo nenechal bez povšimnutia ani britský štáb pod vedením režiséra Guillema Moralesa a scénáristu Johna Brownlowa, ktorí na jeho motívy o tri roky neskôr natočili hraný seriál. Tento sa už čoskoro dostane na obrazovky nového kanálu Epic Drama spoločnosti Viasat World, a tak sa s ním budú môcť zoznámniť i slovenskí diváci.Burtonovej sa podarilo zdanlivo jednoduchý dej a udalosti vyhrotiť do napínavého príbehu s vynikajúcim výsledkom.Mladá Petronella (Nelly) Oortmanová plná nádejí a snov opúšťa pokojný vidiek a prichádza do Amsterdamu, aby po boku svojho manžela - bohatého obchodníka Johannesa Brandta začala nový život. Namiesto Johannesa sa ale stretáva s jeho chladnou sestrou Marinou a rýchlo si uvedomuje, že nič nie je také, ako si spočiatku vysnívala.Nový manžel jej venuje nezvyčajný svadobný dar miniatúrnu repliku ich mestského domu, a práve tá je spúšťačom záhadných udalostí…Tajomný autor miniatúrnych výtvorov – miniaturista - neustále Nelle posiela stále nové prvky , ktoré sú určené na zariadenie jednotlivých miestností miniatúrnej verzie domu. Prostredníctvom nich mladá žena zisťuje zdrvujúcu skutočnosť, a to že miniaturista vie o nej a jej rodine omnoho viac ...Napínavý trojdielny seriáls Alexom Hassellom a Anyou Taylor Joyovou v hlavných úlohách môžete sledovať