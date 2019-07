Miniseriál Černobyľ ženie turistov do Litvy, miesta nakrúcania

Členská krajina EÚ Litva bola jednou z republík Sovietskeho zväzu, zasiahnutých jadrovou katastrofou. Tisíce tamojších obyvateľov poslali do ukrajinského Černobyľa, aby odstraňovali následky pohromy.

Visaginas 30. júla (TASR) - Televízny miniseriál Černobyľ americkej spoločnosti HBO vyvolal celosvetový záujem o tragickú haváriu v jadrovej elektrárni zo sovietskej éry na Ukrajine v roku 1986 a zvýšený tzv. jadrový turistický ruch v Litve.



Päťdielny miniseriál Černobyľ sa nakrúcal v Litve, pobaltskej krajine a bývalej sovietskej republike, a vysielal sa od 6. mája tohto roka. Na miesta nakrúcania, v litovskom hlavnom meste Vilnius a v jadrovej elektrárni v meste Ignalina, prichádza čoraz viac turistov.



Ignalinská jadrová elektráreň, už vyradená z prevádzky, má podobnú konštrukciu ako černobyľská. Návštevníci dostanú dozimetre, dajú si plastové prilby, biely odev a obuv, potom môžu vstúpiť dovnútra.



Predstavitelia elektrárne uviedli, že záujem turistov rastie. V roku 2018 prilákala elektráreň 2240 návštevníkov a tento rok, do júla 2019, ich tam prišlo už 1630, informovala tlačová agentúra AP.



Psychoterapeutka Lynn Adamsová (49) prišla napríklad zo Spojeného kráľovstva, aby videla filmové lokality na vlastné oči. Tvrdí, že prehliadky filmových "pľacov" sú autentické a človek má pocit, že vkročil priamo na scénu.



Litva už ekonomicky ťaží z miniseriálu HBO. Výška zahraničného kapitálu investovaného vlani do filmovania dosiahla 45,5 milióna eur.



Členská krajina EÚ Litva bola jednou z republík Sovietskeho zväzu, zasiahnutých jadrovou katastrofou. Tisíce tamojších obyvateľov poslali do ukrajinského Černobyľa, aby odstraňovali následky pohromy. Mnohí z nich sú mŕtvi.



Černobyľ je mesto na severe Ukrajiny, blízko hraníc s Bieloruskom. Dňa 26. apríla 1986 sa v černobyľskej elektrárni stala najhoršia havária v histórii mierového využívania jadrovej energie. V priebehu testu nového bezpečnostného systému vtedy došlo k prehriatiu a následnej explózii reaktora a do vzduchu sa uvoľnil rádioaktívny mrak. Ten sa dostal nielen nad územie Ukrajiny, Bieloruska a Ruska, ale aj mnohých ďalších európskych krajín, napríklad Švédska, Rakúska, Československa, Nórska, Nemecka, Fínska, Grécka, Rumunska, Slovinska, Litvy či Lotyšska.