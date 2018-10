Móda ako forma súčasného umenia

Foto: POP UP Gallery McQueen

Bratislava 11. októbra (OTS) -Výstavný projekt premenil výklad nákupného centra na akýsi kabinet kuriozít nabitý množstvom významov, aby pri príležitosti exkluzívnej premiéry filmu McQueen priblížil tvorbu britského módneho návrhára Alexandra McQueena (1969 – 2010) a vzdal hold jeho celoživotnému dielu. POP UP Gallery prezentuje dva konkrétne modely, ktoré na základe asociácií divákovi približujú charakter tvorby a typické výrazové prostriedky tohto módneho mága. Fotografické koláže a aranžované prvky dotvárajú kontext jeho diel a kladú dôraz na spôsob jeho prezentácie formou reinterpretácie umeleckých obsahov do podoby veľkolepého módneho divadla.hovorí autor koncepcie, scénograf Dragan Stojčevski.uvádza kreatívny riaditeľ projektu Milosh Harajda. Výstava sa do histórie Metropolitan Museum of Art (MET) zapísala ako najnavštevovanejšia show a veľká časť exponátov pochádzala práve z osobnej haute couture zbierky Daphne Guinness, ktorá je aktuálne súčasťou archívu nadácie Isabella Blow Foundation .kde módne autority naživo vysielali vystúpenie sólistov Baletu Národného divadla na svojich sociálnych sieťach,“ uzatvára Harajda.hovorí Tomáš Urbanovský, Shopping Center Manager Aupark Bratislava.Len počas exkluzívnej premiéry tohto módneho dokumentu bol dospelým užívateľom v Auparku Bratislava k dispozícii aj výnimočný koncept IQOS friendly lounge.Umelecký prejav Alexandra McQueena je charakteristický neskrotnou ašpiráciou skúmať módu a jej témy ako umelecké koncepty. Jeho výnimočné kvality širšej verejnosti prvýkrát predstavila práve Isabella Blow, módna redaktorka časopisu VOGUE, ktorá v roku 1994, keď končil štúdium na londýnskej Central Saint Martins College of Art and Design, kúpila celú jeho absolventskú kolekciu. V rokoch 1996 až 2001 zastával pozíciu hlavného dizajnéra francúzskej módnej značky GIVENCHY a táto skúsenosť ho viedla k poznaniu, že ak má jeho tvorba priniesť skutočnú revolúciu, vyžaduje si viac času a osamostatnenie v podobe vlastnej módnej značky, ktorá vznikla krátko na to.McQueen je nositeľom ocenenia britský dizajnér roka (British Designer of the Year) za roky 1996, 1997, 2001 a 2003. V roku 2003 získal aj medzinárodné ocenenie Rady amerických módnych návrhárov (CFDA’s International Designer of the Year).dodáva Lucia Ramljaková.