Monacké knieža Albert II. sa dožíva 60 rokov

Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi je jediným synom kniežaťa Rainiera III., ktorý Monackému kniežatstvu vládol takmer 56 rokov (1949-2005) a americkej filmovej hviezdy Grace Kellyovej.

Monako 14. marca (TASR) - Monacké knieža Albert II. sa v stredu 14. marca dožíva životného jubilea 60 rokov. Na trón nastúpil 12. júla 2005 po svojom zosnulom otcovi Rainierovi III.



Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi je jediným synom kniežaťa Rainiera III., ktorý Monackému kniežatstvu vládol takmer 56 rokov (1949-2005) a americkej filmovej hviezdy Grace Kellyovej.



Narodil sa 14. marca 1958 v Monaku. Má dve sestry - Caroline, princeznú hannoverskú, a monackú princeznú Stéphanie.



Keď Albertova matka Grace v roku 1982 tragicky zomrela pri autonehode, stal sa Albert predsedom monackého Červeného kríža a podpredsedom Nadácie Grace Kellyovej. Mal vtedy 24 rokov.



Korunný princ Albert prevzal v Monackom kniežatstve moc po svojom zosnulom otcovi kniežati Rainierovi III. 6. apríla 2005; na trón nastúpil oficiálne 12. júla 2005. Jeho slávnostná intronizácia ako monackého kniežaťa Alberta II. z rodu Grimaldiovcov sa konala 19. novembra 2005.



Monacký panovník je veľmi športovo aktívny. V rokoch 1988, 1992, 1994, 1998 a 2002 sa zúčastnil zimných olympijských hier na boboch a v rokoch 1985 a 1986 jazdil na Rallye Paríž-Dakar. Patrí k členom Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a je predsedom celého radu monackých organizácií - federácie plávania, jachtárskeho klubu, atletickej federácie, olympijského výboru i Monackej federácie moderného päťboja.



V apríli 2006 knieža Albert II. pokoril ako prvá úradujúca hlava štátu severný pól. Expedícia mala verejnosť upozorniť na problém globálneho otepľovania. Pred storočím sa jeho praprastarý otec Albert I. pokúšal o rovnaký čin, ale bez úspechu. Po tomto hrdinskom čine založil 27. júna 2006 svoju vlastnú nadáciu zameranú na ochranu prírody a trvalo udržateľný rozvoj. Klimatické zmeny, biodiverzita a voda sú tri hlavné obory záujmu tejto nadácie.



Knieža Albert II. sa v júli 2011 oženil s plavkyňou Charlene Wittstockovou. Civilný sobáš uzavreli v korunovačnej sále renesančného paláca, ktorý je domovom monackej vládnucej dynastie Grimaldiovcov už celé stáročia. Cirkevný obrad sa konal na druhý deň na nádvorí paláca z 13. storočia, ktoré zmenili na katedrálu pod holým nebom.



Sobášom získala Wittstocková titul monackej kňažnej. V decembri 2014 sa kniežací pár stal rodičmi dvojičiek - princa Jacqua a princeznú Gabriellu pokrstili v máji 2015 v monackej katedrále Nepoškvrneného počatia Panny Márie.



Albert II. má aj dve nemanželské deti: Jazmin Grace Grimaldiovú (s Tamarou Rotolovou v roku 1992) a Alexandre Costovú (s Nicole Costovou v roku 2003).



Monako je bohatou krajinou a knieža Albert II. hovorí, že je to výsledkom práce a výkonov hospodárstva. Pozornosť médií mu skôr prekáža, novinári sa vŕtajú najmä v jeho súkromnom živote. V súvislosti so zámerom Európskej únie vytvoriť Stredomorskú úniu so severoafrickými štátmi ponúkol Monako ako centrum tohto diania.



Pracovnú návštevu Slovenskej republiky absolvoval monacký panovník knieža Albert II. v máji 2017 a v októbri 2006. Na Slovensku bol aj v máji 2002, ešte ako monacký korunný princ Albert.