Moorová má rada filmy, ktoré sú osobné a majú príbeh

Karlove Vary 29. júna (TASR) - Najväčšou hviezdou 54. filmového festivalu v Karlových Varoch je oscarová herečka Julianne Moorová, ktorej film Po svadbe tam mal v piatok slávnostnú premiéru. Režisér filmu Bart Freundlich na tlačovej konferencii prezradil, aké je to pracovať s touto čerstvou držiteľkou Krištáľového glóbusu.



V súkromnom živote tvoria režisér a herečka pár, a to už 21 rokov. Tvrdia, že práca vo dvojici im nerobí problém.



"Počas natáčania sme spolu komunikovali v rovine, že ja som spisovateľ, ktorý prehovára k jej hereckému ja. Viem, že vždy pridá do roly niečo navyše. Na našej spolupráci mám rád, že môžeme byť viac spolu, tentoraz aj s našou dcérou," uviedol Freundlich. Ich dcéra sa totiž podieľala na produkcii filmu na pozícii asistentky.



Americký herec, držiteľ ceny Tony, Billy Crudup, stvárnil v snímke Po svadbe vedľajšiu úlohu. Natáčanie filmu s Julianne Moorovou si tiež pochvaľuje: "Je úžasné získať príležitosť pracovať s Julianne".



Na konferencii sa americká herečka vyjadrila, že sa rada podieľa na filmoch, ktoré sú osobné a majú príbeh. Tvrdí, že sa herectva nebojí a stvárňovať rôzne úlohy jej nerobí problém.



Julianne Moorová v snímke Po svadbe stvárňuje ženu, ktorá má dopredu premyslené každé jedno rozhodnutie. Je úspešná, vie, ako dosiahnuť to, čo chce. Jedného dňa nastane zvrat, keď svoj osud už nebude môcť viac kontrolovať.



Herečka sa na tlačovej konferencii sa vyjadrila, že "mať veci pod kontrolou" je dilemou ľudí žijúcich v súčasnej doby.



"V našej snímke neexistujú žiadni víťazi ani porazení. Je to film o tom, kým sme, koho milujeme. Je to film o vzťahoch," vysvetľuje na záver konferencie režisér Bart Freundlich.