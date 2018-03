Morová rana (La Peste)

Exkluzívny seriál Morová rana každú nedeľu od 18. marca o 22:00 na kanáli Epic Drama Foto: EPIC DRAMA

Bratislava 16. marca (OTS) - Sevilla, magické mesto nachádzajúce sa v srdci španielskej Andalúzie, ukrýva v sebe temnú minulosť, ktorú sa rozhodol španielsky režisér Alberto Rodrígues zdokumentovať v skvelej šesťdielnej historickej dráme Morová rana.16. storočie, Sevilla, bohaté španielske mesto lákajúce obchodníkov svojím zlatom, strategickým prístavom a exkluzivitou na obchodovanie s „Novým svetom“ sa v jednom momente premenilo na miesto všadeprítomnej smrti. Veľká morová epidémia tiahnuca Európou dorazila pred brány jedného z najbohatších miest sveta.Rýchlo sa šíriaca choroba, ktorá postihla takmer päťdesiat percent obyvateľstva, však nebola jedinou katastrofou, s ktorou mesto muselo bojovať. Priniesla so sebou i lavínu morálnych úpadkov, vrážd a nepokojov. Významná metropola sa pod vplyvom desivého moru premenila na miesto ľahostajných kláštorov, regulovaných nevestincov a nemocníc meniacich sa na cintoríny.Utešenie začalo obyvateľstvo hľadať v uspokojovaní telesných potrieb a morálnych pokleskoch. Nastalo obdobie, ktoré podnecovalo vyššiu vrstvu k pôžitkárstvu a zdalo sa nezmyselné myslieť na budúcnosť. Pod rúškom zbožnosti sa obchodovalo so strachom, mocou a odpustením hriechov.Obdobie plné bolesti a smrti spôsobilo hrôzostrašný pohľad na väčšinu obyvateľstva. Na jednej strane ľudia posiati čiernymi hnisajúcimi ranami, z ktorých vytekala krv, na strane druhej ľudia čakajúci na svoj osud, ktorí sa ocitli na pokraji morálnych zábran. Stupňujúcu hrôzu znásobovala i nevedomosť o pôvode a šírení choroby, ako aj bezmocnosť lekárov chorobu liečiť. Ľudia zabíjali dokonca aj svoje zvieratá, ktoré podozrievali z prenosu choroby, no potkany, ktoré boli skutočnými nositeľmi nakazených bĺch, ich pozornosti unikali.Tisíce mŕtvych, ktorí zaplavili mestá, vzbudzovali dojem konca sveta.Morová rana zastihla Európu uprostred vlny duchovného úpadku, ktorý sa prejavil v protekcionizme a úplatkárstve cirkvi. Tá sa snažila presvedčiť ľudí, aby prijali mor s odovzdanosťou ako spravodlivý trest od Boha. Strach zo smrti, ktorá mohla prísť kedykoľvek, viedol ľudí k bezohľadnosti a krutosti voči chorým či dokonca vraždám.Pozrite si príbeh slávneho mesta, ktoré zasiahla ťažká morová rana, pod ktorou sa zlomili ľudské charaktery.