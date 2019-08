Motorkári z celej Európy majú namierené na Zemplín

Bratislava 6. augusta (OTS) - Osemnásty ročník medzinárodného Motozrazu Sveta motocyklov štartuje už vo štvrtok, 15. augusta a potrvá až do nedele 18. augusta. Celý rok naň netrpezlivo čakajú motorkári nielen z celého Slovenska, ale aj z okolitých krajín, ba dokonca aj zo vzdialenejších kútov Európy. Legendárny Motozraz Sveta motocyklov ich láka svojou nezameniteľnou atmosférou a skvelým programom. Pre prvých 3000 účastníkov sú pripravené spomienkové tričká, prvých 500 návštevníkov na motorkách naviac dostane aj uvítací welcome drink plus pivo, alebo kofolu. Všetci motorkári, ktorí prídu už vo štvrtok, budú mať vo vstupnom poplatku aj lístok do štvrtkovej tomboly. To však zďaleka nebude jediná príležitosť vyhrať atraktívne ceny.Ani tento rok nebude chýbať obľúbená nočná spanilá jazda, ktorá vo štvrtok povedie do Michaloviec. Do mesta, priamo do jeho centra – na Námestie slobody sa tisícky motoriek vrátia aj v piatok, okrem veľkolepej spanilej jazdy pešou zónou je tu pripravený aj krátky zábavný program a súťaže pre motorkárov, ale aj pre návštevníkov. A do tretice ďalšia veľká spanilá jazda čaká na účastníkov aj v sobotu, povedie regiónom Zemplína.Najväčšiu porciu zábavy si však účastníci a návštevníci motozrazu budú môcť užiť priamo „v kotli“, v centre diania motozrazu v rekreačnom stredisku Hôrka na severnom brehu Zemplínskej šíravy. Súčasťou programu sú aj kaskadéri, tento rok si diváci budú môcť viackrát vychutnať umenie jazdcov nielen na motorkách a štvorkolkách, ale aj na BMX bicykloch. Adrenalínovú MotoTV Show skvele doplnia freestyle jazdci na umelých skokoch a rampách. Tradične nemôžu chýbať ani sexi dievčatá – od tanečníc a wash girls, ktoré môžu umyť aj vašu motorku, až po neodmysliteľnú súťaž miss mokré tričko. Ak by vám náhodou nestačilo jazdiť len na motorke, môžete si užiť aj vyhliadkové lety vo vrtuľníku, či plavbu loďou po šírave.Nebol by motozraz motozrazom, keby nebola hudba. Kvalitná a naživo. Nie jeden koncert, ale takmer desiatka interpretov. To už môžeme hovoriť aj o hudobnom festivale... V úvodný, štvrtkový večer to budú Lamps, Grobiani, či skvelá TVM Metalliaca Tribute. V piatok večer zahrajú Chaos In Head, Zóna A, Kali, či revivalová formácia Kabát. V sobotu zasa vystúpi Kristína, či populárni východniari – multižánrová formácia Heľenine Oči. Predstavte si k tomu skvelé grilované špeciality, studené pivečko a máme tu dokonalý letný hudobný festival pre motorkárov.