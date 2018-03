Musk: Vesmírne základne môžu zachovať ľudstvo po tretej svetovej vojne

Zakladateľspoločnosti SpaceX a firmy Tesla na konferencii v americkom Austine ďalej uviedol, že medziplanetárna loď Spacex-u by mohla začať s testovacími letmi už na budúci rok.

Austin 13. marca (TASR) - Vesmírne základne na Mesiaci a na Marse by mohli pomôcť pri zachovaní ľudskej civilizácie a prispieť k jej regenerácii na Zemi v prípade tretej svetovej vojny. Vyhlásil to počas víkendu podnikateľ, vynálezca, miliardár a držiteľ troch pasov Elon Musk, ktorého cituje denník The Japan Times.



"Existuje určitá pravdepodobnosť, že nastane ďalšia doba temna, najmä ak vypukne tretia svetová vojna. Chceme preto zaistiť, aby sa niekde inde nachádzala dostatočná vzorka ľudskej civilizácie, ktorá by mohla obnoviť život. Domnievam sa, že základne na Mesiaci a na Marse by boli v tomto ohľade dôležité," tvrdí Musk.



Podľa neho by bola medziplanetárna loď Spacex-u schopná vykonať krátke lety na dané telesá možno už v prvej polovici budúceho roku. Spoločnosť SpaceX vo februári úspešne vypustila najsilnejšiu nosnú raketu na svete, Falcon Heavy, ktorá vyslala k obežnej dráhe Marsu Muskov červený elektromobil Tesla Roadster.