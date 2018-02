Na bratislavskom sídlisku v roku 1963 klepal koberce stroj

Koberec nebol iba účelovým doplnkom bytu, ale v mnohých prípadoch aj ukazovateľom zámožnosti jeho majiteľa.

Bratislava 19. februára (TASR) – Podlahy v sídliskových bytoch na Slovensku pred viac ako 50 rokmi pokrývali hlavne linoleá a parkety. Tie však ich obyvatelia väčšinou zakryli kobercom. Ten bol znamením vtedajšej doby a symbolom bytovej architektúry. Koberec nebol iba účelovým doplnkom bytu, ale v mnohých prípadoch aj ukazovateľom zámožnosti jeho majiteľa.



Nevýhodou kobercov bolo vždy to, že sa v nich zachytávalo množstvo prachu, ktorý v 60. rokoch minulého storočia nevedel dostať von ani vysávač. V pamätí ľudí teda zostávajú nostalgické spomienky na sobotné rána, kedy sa najmä na sídliskách v povetrí niesli zvuky úderov z prašiakov a bolo vidno ľudí stojacich v kúdoloch prachu.



Koberce klepali zväčša muži, čo sa považovalo za výraznú pomoc v domácnosti, ale za trest túto robotu rodičia dávali robiť aj tínedžerom. Veľa hluku a ešte viac prachu, to skutočne nevyzeralo ako idylka socialistického panelového sídliska.



Všetko pre lepší život socialistického pracujúceho človeka – takéto heslá vtedajšieho režimu sa objavovali v médiách, obchodoch i propagandistických materiáloch. Komunálne služby prichádzajú na pomoc socialistickým domácnostiam a ponúkajú novú službu a na bratislavskom sídlisku sa objavuje nový nemecký stroj na klepanie kobercov.



"Komunálne služby mesta Bratislavy v piatok 1. novembra 1963 uviedli do prevádzky pojazdný stroj na klepanie kobercov. Za hodinu vyklepe 10 až 15 kobercov. Cena za vyklepanie jedného metra hladkého koberca je 70 halierov, za plyšový alebo perzský koberec si vypýtali 1,35 Kčs," uvádza sa v správe z fotoarchívu TASR.



Stroj sa mal uplatniť hlavne na bratislavských sídliskách. Ľudia si možno ešte spomenú na tú jeseň, kedy sa pred panelovými obytnými blokmi v Bratislave objavil nový stroj s hrdým nápisom "Za vás vypráši koberce náš stroj na počkanie".