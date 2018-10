Na druhý gay pride v Prištine dohliadalo mnoho policajtov

Kosovo, na ktorého území žije asi 92 percent moslimov, vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť od Srbska, ktorú uznalo vyše 100 krajín, nie však Srbsko či Slovensko.

Priština 11. októbra (TASR) - Stovky ľudí sa v stredu zúčastnili na pochode hrdosti gejov, lesieb, bisexuálov a transrodových osôb (LGBT), ktorý sa už po druhý raz uskutočnil v uliciach kosovskej metropoly Priština. Na priebeh tzv. dúhového pochodu dohliadal vysoký počet policajtov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Účastníci akcie s mottom "V mene slobody" pochodovali mestom nesúc dúhové vlajky. Smerovali od hlavného sídla vlády v Prištine k námestiu v centre mesta. Tam následne tancovali, objímali sa i bozkávali. Kosovo nasadilo - na ochranu účastníkov pochodu - do ulíc metropoly špeciálne policajné jednotky. Z akcie však neboli hlásené nijaké incidenty.



"Vyzývame štátne inštitúcie, aby nepopierali našu identitu," povedal davu zhromaždených Lendi Mustafa, jeden z organizátorov pochodu. "Dnes žiadame slobodu pre ľudí, ktorí nemajú možnosť uniknúť tlaku rodiny a spoločnosti," dodal.



Kosovská politická strana Fjala, ktorá bojuje za práva moslimov, nazvala stredajší gay pride "pochodom hanby" a o deň skôr sa ho neúspešne pokúšala zrušiť.



Kosovo, na ktorého území žije asi 92 percent moslimov, vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť od Srbska, ktorú uznalo vyše 100 krajín, nie však Srbsko či Slovensko. Ako vo väčšine balkánskych krajín, i v Kosove je spoločnosť prevažne konzervatívna, priblížila agentúra Reuters.



Niektorí ľudskoprávni aktivisti tvrdia, že Kosovo by malo povoliť manželstvo osôb rovnakého pohlavia. V kosovskej ústave sa uvádza, že "každý má právo uzavrieť manželstvo". Podľa platného rodinného práva by však tí, ktorí uzatvárajú sobáš, nemali byť rovnakého pohlavia.



Kosovský premiér Ramush Haradinaj pochod za práva homosexuálov okomentoval slovami: "Naša ústava zaručuje individuálnu slobodu pre všetkých." Haradinaj v príspevku na Facebook napísal, že "komunita LGBT a festival Pride Week budú mať vždy inštitucionálnu podporu, aby mohli slobodne a bezpečne vyjadrovať svoju orientáciu".



Podľa Európskej únie však medzi kosovskými gejmi naďalej pretrváva strach.