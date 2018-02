ŠTÚDIA: Na internete vzrástli antisemitizmus a popieranie holokaustu

Celkovo sa počet antisemitských príspevkov na internete v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2016 zvýšil o 30 percent.

Washington 14. február (TASR) - Na internete za posledné dva roky došlo k závažnému nárastu prípadov popierania holokaustu a antisemitského obsahu. Uviedol to v stredu Svetový židovský kongres (WJC), na ktorý sa odvolala agentúra AP.



V rámci štúdie, ktorá sa uskutočnila v súvislosti s Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu, WJC preskúmal približne 400.000 príspevkov, ktoré užívatelia na internet pridali od 1. do 24. januára 2018 a porovnal ich s príspevkami z rovnakého obdobia spred dvoch rokov.



Výskum zistil, že zatiaľ čo sa počet antisemitských príspevkov na sociálnej sieti Twitter a webových stránkach, nie sociálnych médiách, v januári zvýšil, na Instagrame, YouTube a Facebooku sa znížil. Celkovo sa však počet antisemitských príspevkov na internete v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2016 zvýšil o 30 percent.



Štúdia WJC, z ktorej citovala agentúra DPA, rozdelila príspevky podľa jednotlivých krajín, z čoho vyplynulo, že kým počet urážlivých tweetov v Nemecku klesol, v iných krajinách vrátane Švajčiarska, Srbska a Poľska stúpol.



Šéf organizácie Robert Singer uviedol, že "rozsah tohto problému (antisemitizmu na internete) je v skutočnosti hrozivý."



Podľa Singera "je povinnosťou (internetových) spoločností, aby preukázali morálnu zodpovednosť", a aby dodržiavali svoje smernice, ktorými "obmedzujú nenávistné prejavy" na internete. Dodal, že "vlády by mali tento problém prísne regulovať, aby obmedzili jeho šírenie."