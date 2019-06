Na Lodenici vystúpi britská legenda T Rex

Foto: Lodenica

LODENICA 29. – 31.8. 2019

ŠTVRTOK 29.8. 2019

TE Band

Pacipacifik

BPT Zlín

Spirituál Kvintet

Wabi Daněk Memory

Vlasta Redl





PIATOK 30.8. 2019

Bijouterier

Banjo Band Ivana Mládka

Kamelot

Věra Martinová

Pavel Žalman Lohonka

Fleret

Gladiator

Čechomor

Arzén



SOBOTA 31.8. 2019

Buttons

Edo Klena a Klenoty

Romanika

Bukasový masív

Jan Vančura a Plavci

František Nedvěd a Tie Break

T-Rex

Allan Mikušek

Slniečko



Piešťany 20. júna (OTS) - Festival Lodenica zverejňuje kompletný program! 29. až 31. augusta sa na troch pódiach predstaví rocková legenda T – Rex a to najlepšie z country, rockovej či folkovej piesne. V Autocampingu Lodenica v Piešťanoch tento rok zahrajú Čechomor, Banjo Band Ivana Mládka, Arzén, František Nedvěd, Vlasta Redl, Gladiator, Žalman, Fleret, Kamelot, Plavci, Allan Mikušek, Bukasový masív a mnohé ďalšie. Okrem hlavnej scény sa môžu fanúšikovia tešiť na Alternatívnu scénu a Lodenička scénu s tradičným programom dobrej muziky, školy country tancov a scénkami.Festival Lodenica je už 20 rokov obľúbeným záverom festivalovej sezóny. V Autocampingu Lodenica v Piešťanoch sa tento rok stretneme 29. až 31. augusta. Zahraničným headlinerom je anglická rocková skupina T – Rex, ktorá vznikla v Londýne v 60. rokoch 20. storočia. Hlavným lídrami tejto kapely boli Marc Bolan a Mickey Finn.“ neskrýva radosť, ktorý hral s kapelou ešte za čias Marca Bolana a Mickey Finna.V 70. rokoch sa skupina T.Rex stala jedným z najvýznamnejších predstaviteľov hudobného žánru glam rock. Ich najznámejšími hitmi sú „Hot Love“, „Get It On“, „Telegram Sam“ a „Metal Guru“. Aktuálna zostava kapely je Paul Fenton – bicie, Jay Spargo – spev, Graham Oliver – gitara, Dave Major – klávesy, Tony Allday – basová gitara, Linda Dawson – spev. V prekrásnom prostredí Autocampingu Lodenica v Piešťanoch sa festival koná už po 22-hý raz. Stal sa z neho obľúbený rodinný festival, o čo sa vždy snažil.,“ teší sa dramaturg LodeniceVo štvrtok odštartuje aj Alternatívna scéna v stane, kde sa predstaví nielen to mladé ale aj to staršie. V piatok začína táto scéna už dopoludnia, tešiť sa môžete na textársku dielňu, ktorú povedie legenda folku Slávek Janoušek so svojimi priateľmi. V piatok 30. augusta bude od 10:00 fungovať aj Lodenička scéna s tradičným programom dobrej muziky, školy country tancov a scénkami Bertyho Betáka z detskej farmy Humanita.“ pozývaNenechajte si ujsť 22. ročník festivalu Lodenica v termíne 29.8. až 31.8. 2019. Krásny areál autocampingu ponúka skvelé možnosti relaxu, stanovania aj kúpania. Vstupenky sú k dispozícii v sieti www.ticketportal.sk Cena vstupenky je 20 eur na jeden deň, permanentka stojí 30 eur.K dispozícii je aj VIP vstupenka za 70 eur.