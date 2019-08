Na Novom Zélande objavili fosíliu obrovského tučniaka

Rozmerný nelietavý vták meral na výšku takmer 1,6 metra a vážil približne 80 kilogramov, čo je štyrikrát viac než dnešný 40 centimetrov vysoký tučniak obrovský.

Wellington 14. augusta (TASR) – Fosíliu obrovského tučniaka - rozmermi takmer ako dospelý človek - objavili na Južnom ostrove Nového Zélandu. S odvolaním sa na stredajšie vyhlásenie vedcov o tom píše agentúra AFP.



Rozmerný nelietavý vták meral na výšku takmer 1,6 metra a vážil približne 80 kilogramov, čo je štyrikrát viac než dnešný 40 centimetrov vysoký tučniak obrovský.



Novoobjavený tučniak s názvom Crossvallia waiparensis lovil vo vodách neďaleko dnešného Nového Zélandu v starších treťohorách (čiže v období paleocénu, pred 66-56 miliónmi rokov).



Amatérsky hľadač fosílií našiel skameneliny stehenných kostí tohto vtáka ešte vlani, pričom za nový druh bol živočích vyhlásený tento týždeň v odbornom časopise Alcheringa: An Australian Journal of Paleontology.



Vanesa De Pietriová, vedkyňa z Canterburského múzea v meste Christchurch, uviedla, že ide v poradí už o druhý druh obrovského tučniaka, ktorý bol v danej oblasti nájdený. "Opäť to potvrdzuje náš predpoklad, že tučniaky dosahovali v ranných štádiách svojho vývoja obrovské rozmery," dodala.



Vedci špekulujú, že za vyhynutím obrovských druhov tučniakov môže byť objavenie sa iných veľkých morských predátorov, ako sú rôzni príslušníci rodu plutvonožcov (čeľade: tuleňovitá, mrožovitá a lachtanovitá), ako aj rôznych zubatých veľrýb - medzi ktoré sú radené napríklad delfíny.



Nový Zéland je preslávený fosíliami obrovských vtákov, keďže bol v minulosti domovom nelietavých vtákov moa, dosahujúcich výšku až 3,6 metra, alebo orla Haastovho s rozpätím krídiel 2,6 metra.



Len minulý týždeň pritom Canterburské múzeum oznámilo objav fosílie nového druhu papagája, ktorý dosahoval výšku až jeden meter a v oblasti žil približne pred 19 miliónmi rokov.