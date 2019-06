Na Rendez 2019 zavíta aj 123-ročný parný rušeň Žofia

V rušňovom depe Bratislava východ sa počas víkendu predstaví 30 parných, motorových a elektrických rušňov.

Bratislava 15. júna (TASR) – Parný rušeň z roku 1896, hviezdicové jazdy historických vlakov po bratislavských tratiach či defilé historických rušňov na točni budú súčasťou 21. ročníka celoslovenského zrazu historických železničných vozidiel - Rendez 2019. V rušňovom depe Bratislava východ sa počas víkendu predstaví 30 parných, motorových a elektrických rušňov.



"V sobotu dorazí z Trenčína pýcha medzivojnových Československých železníc – parný rušeň 486.007 známy ako Zelený Anton. Z Malaciek zavíta do depa rýchlikový parný rušeň 498.104 Albatros, vrchol konštrukcie parných rušňov v Československu," priblížil Michal Tunega, riaditeľ Železničného múzea, ktoré patrí pod Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).



Nevšedným zážitkom podľa neho bude súbežná jazda parného nákladného vlaku a historického motorového vlaku z Petržalky. “Rútiaci sa parný rušeň 555.3008 Mazutka si budú môcť cestujúci pozrieť zblízka a v plnom výkone," dodal.



Sobotňajšie popoludnie bude patriť hviezdicovým jazdám dvoch parných vlakov po bratislavských spojkách a defilé historických rušňov na točni v areáli múzea. V rámci sprievodného kultúrneho programu vystúpi C. a k. komorný dychový orchester a skupina Funny Fellows.



Počas nedeľnej (16. 6.) časti zrazu do areálu múzea zavítajú parné vlaky z Trenčína, Petržalky, Senca či Nitry. “Parný vlak z Devínskej Novej Vsi bude ťahaný 123-ročnou parnou 'babičkou', rušňom 310.433 z roku 1896, ktorý má prezývku Žofia,” uviedli organizátori s tým, že aj v nedeľu čaká nadšencov železnice prehliadka parných rušňov na točni či parný vlak premávajúci po tratiach Bratislavy.



Dopravu na výstavisko zabezpečia mimoriadne motorové vlaky z bratislavskej hlavnej stanice, historické električky i autobusy z centra mesta. Záujemcovia sa do areálu dostanú aj historickými vlakmi z Trenčína, Malaciek, Nitry či Devínskej Novej Vsi. Presné časy odchodov, trasy vlakov aj ďalšie informácie o zraze sú na stránke zeleznicnemuzeum.sk.



Podujatie pripravili ŽSR v spolupráci so ZSSK Cargo, ZSSK, Dopravným podnikom Bratislava, Klubom železničnej nostalgie Bratislava východ, Klubom priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava, slovenskými klubmi historických železničných vozidiel či klubmi železničných modelárov.