Na robotickej súťaži RoboRave obsadil slovenský tím tretie miesto

Celkovo sa prezentovalo 1500 súťažiacich z 20 krajín celého sveta.

Bratislava 17. mája (TASR) – Dva slovenské tímy sa prebojovali do finále svetovej súťaže RoboRave v USA, kde obsadili tretie a štvrté miesto. TASR informoval Ján Nemec z občianskeho združenia Amavet.



Na svetovú súťaž RoboRAVE do USA postúpili dva slovenské tímy – členovia Amavet klubu z Vranova nad Topľou a Martina. Oba slovenské tímy sa prebojovali spomedzi 19 prihlásených tímov z celého sveta medzi osem najlepších do finále, v ktorom sa martinský tím Fire Breathing Rubber Duckies (FBRD) umiestnil na treťom bronzovom mieste a vranovský tím Boreas tesne za ním na celkovom štvrtom mieste.



Súťaž sa v tomto roku uskutočnila 10. až 12. mája v Albuquerque v Novom Mexiku. „Zopakovala sa situácia z celoslovenského finále. V súťaži o umiestnenie na medailovom mieste sa stretli práve tieto dva slovenské tímy proti sebe, ktoré spolu súperili aj v októbri 2017 na Žilinskej univerzite v Žiline, kde bojovali spolu o prvé miesto v národnej súťaži. Tím FBRD zložený zo študentov Gymnázia VPT v Martine, pracujúci v našom Amavet klube v Martine, sa umiestnil za tímami z Číny a Čiech,“ povedal vedúci martinského Amavet klubu Jozef Ristvej.



Na robotickej súťaži RoboRAVE sa celkovo prezentovalo 1500 súťažiacich z 20 krajín celého sveta.