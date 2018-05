Na severovýchode ČR zaznamenali vo štvrtok prvý tropický deň roka 2018

Ortuť teplomerov sa v Karvinej vyšplhala na 30,6 stupňa Celzia, v Lučine to bolo o desatinu stupňa menej, v Ostrave-Porube namerali 30,2 stupňa Celzia a v Ropici 30,0 stupňa Celzia.

Praha 3. mája (TASR) - Teplotné rekordy v Českej republike padali vo štvrtok predovšetkým na jej severovýchode, celkovo na 27 meracích staniciach.



Vyplýva to z informácií, ktoré na svojej internetovej stránke zverejnil Český hydrometeorologický ústav.



Ortuť teplomerov sa v Karvinej vyšplhala na 30,6 stupňa Celzia, v Lučine to bolo o desatinu stupňa menej, v Ostrave-Porube namerali 30,2 stupňa Celzia a v Ropici 30,0 stupňa Celzia.



Na západe Česka bolo však počasie diametrálne odlišné, teploty tam dosiahli iba okolo 16 stupňov Celzia.



Doteraz najvyššie tohtoročné teploty namerali v ČR v sobotu 21. apríla, keď v Plzni-Bolevci zaznamenali 29,2 stupňa Celzia.



Popoludní sa však splnila prognóza meteorológov a juh ČR zasiahli búrky a prívalové dažde, ktoré sa vo večerných hodinách presunuli aj do Moravskosliezskeho kraja. Z niektorých oblastí hlásili nielen prudký nárazový vietor, ale aj krupobitie.