Na Sibíri obetovali ťavy v záujme posilnenia Ruska, prípad vyšetrujú

Začiatkom februára sa na internete objavil videozáznam, v ktorom šamani z Buriatskej oblasti ako dar a obetu bohom prinášajú päť tiav. Zvieratá boli obetované na posilnenie Ruska a jeho národov.

Moskva 22. februára (TASR) - Prokuratúra mesta Angarsk v Irkutskej oblasti na juhu ruskej Sibíri preveruje informácie o obetovaní tiav miestnymi šamanmi. Informovala o tom v piatok agentúra Interfax.



Začiatkom februára sa na internete objavil videozáznam, v ktorom šamani z Buriatskej oblasti ako dar a obetu bohom prinášajú päť tiav. Zvieratá boli obetované na "posilnenie Ruska a jeho národov".



Iniciátorom obradov bol Artur Cybikov, zástupca najvyššieho šamana v Rusku.



Vladimír Burmatov, predseda výboru Štátnej dumy pre ekológiu a ochranu životného prostredia, však pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy uviedol, že konanie irkutských šamanov môže napĺňať podstatu trestného činu. Dodal, že nezáleží na spôsobe, akým bola vykonaná rituálna obeta.







V rozhovore s médiami Cybikov uviedol, že si nespomína na prípad v dejinách, že by šamanov volali k trestnoprávnej zodpovednosti za obrady, ktoré vykonali.



Agentúra Interfax v piatok spresnila, že naposledy sa takýto obrad v danom regióne konal pred 300 rokmi.



"Mnohí z mladšej generácie o tomto obrade ani nevedia, pretože je veľmi ojedinelý. Svoj cieľ sme dosiahli - ľudia, ktorí sledovali video na internete a čítali či písali komentáre k nemu, dostávajú zo seba to negatívne a my ho prijímame, čím sa títo ľudia stávajú šťastnejšími," vyhlásil Cybikov.



Cybikov potvrdil, že v súvislosti s obetovaním tiav bol vypovedať na prokuratúre. Uviedol, že ak mu orgány činné vo vyšetrovaní vymerajú pokutu, zaplatí ju. "Ak bude iný trest, prijmem i ten," zdôraznil Cybikov.