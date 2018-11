Na Slovensku by mohla vzniknúť Rada vlády pre cestovný ruch

Takáto platforma by bola podľa jej slov prvotným orgánom pre jednoduchšiu komunikáciu subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu so štátom.

Bratislava 3. novembra (TASR) - Na Slovensku by sa mohla vytvoriť Rada vlády pre cestovný ruch, ktorá by slúžila predovšetkým na riešenie problémov v turizme. V súčasnosti totiž podľa ministerstva dopravy nemá cestovný ruch žiadnu zodpovedajúcu platformu, kde by sa stretávali zástupcovia trhu s odborníkmi z oblasti turizmu a zástupcami verejnej správy.



"Aj to je zámerom vytvorenia Rady vlády pre cestovný ruch, ktorú navrhuje zriadiť štátny tajomník ministerstva dopravy Peter Ďurček (nominant SNS). Pre jej samotné zriadenie je však potrebná politická zhoda a následne musí rozhodnúť vláda," opísala pre TASR hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.



Takáto platforma by bola podľa jej slov prvotným orgánom pre jednoduchšiu komunikáciu subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu so štátom. "V praxi by fungovala štandardne ako poradný orgán," dodala Ducká. Jej činnosť by mohla podľa ministerstva zastrešovať aj riešenie problematiky systémového financovania cestovného ruchu a presadzovania záujmov trhu a štátu, pričom by sa vytvoril priestor na stretávanie, predstavovanie záujmov a ich konfrontáciu.



"Predsedom rady by bol minister dopravy a výstavby a jej členmi zástupcovia organizácií cestovného ruchu, tiež zástupcovia štátneho aj súkromného sektora," opísala hovorkyňa. Z doterajších skúseností môže rezort podľa Duckej povedať, že rada vlády predstavuje efektívny nástroj na podporu konkrétneho sektora, pričom výhodou je, že ide o časovo a finančne nenáročnú záležitosť.



"Pôvodná snaha bola zriadiť tento orgán k 1. januáru 2019, ale definitívne rozhodnutie o jej zriadení zatiaľ nepadlo a hlavne takýto zámer nebol ešte prerokovaný na úrovni vlády," vysvetlila Ducká.



V budúcnosti by pritom podľa ministerstva dopravy mohol radu vlády nahradiť konkrétny úrad, ktorý by zastrešoval cestovný ruch. "Sme presvedčení, že cestovný ruch by si takúto inštitúciu zaslúžil," konštatovala Ducká.



Na prezentáciu Slovenska v zahraničí v minulosti slúžila Slovenská agentúra pre cestovný ruch. Rezort dopravy sa ju však rozhodol od 1. januára 2017 zrušiť a začleniť pod sekciu cestovného ruchu na ministerstve dopravy.



"K zrušeniu Slovenskej agentúry pre cestovný ruch pristúpilo ministerstvo dopravy z ekonomických dôvodov, pričom sa snažilo maximalizovať obmedzené a nie vždy dostačujúce sumy peňazí na propagáciu Slovenska priamo do podpory cestovného ruchu," odôvodnila Ducká.



Ministerstvo podľa jej slov teší, že napriek obmedzeným zdrojom, ktoré má Slovensko k dispozícii, sa darí zvyšovať návštevnosť domácimi aj zahraničnými turistami. "Riadenie cestovného ruchu priamo rezortom dopravy umožňuje efektívnejšiu komunikáciu a efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov pri zabezpečení kontinuity všetkých potrebných aktivít na podporu cestovného ruchu na Slovensku," dodala hovorkyňa.



Cieľom ministerstva je získať do budúcna ešte viac zdrojov na podporu cestovného ruchu, aby Slovensko vedelo lepšie konkurovať okolitým krajinám, ktoré sú v tomto smere tiež veľmi aktívne. "Prostredníctvom dotácií podporuje ministerstvo 35 oblastných a päť krajských organizácií cestovného ruchu, ktoré sú kľúčovým prvkom rozvoja cestovného ruchu na miestnej a regionálnej úrovni," pripomenula Ducká.