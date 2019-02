Na udeľovaní cien Grammy bodovali Childish Gambino a Lady Gaga

Stručný prehľad výsledkov:



Nahrávka roka: This Is America - Childish Gambino



Album roka: Golden Hour - Kacey Musgraves



Skladba roka: This Is America - Donald Glover (Childish Gambino) a Ludwig Goransson



Objav roka: Dua Lipa



Najlepší popový sólový výkon: Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) - Lady Gaga



Najlepšie popové duo/skupinový výkon: Shallow - Lady Gaga a Bradley Cooper



Najlepší popový vokálny album: Sweetener - Ariana Grande



Najlepší tradičný popový vokálny album: My Way - Willie Nelson



Najlepší tanečný/elektronický album: Woman Worldwide - Justice



Najlepší súčasný inštrumentálny album: Steve Gadd Band - Steve Gadd Band



Najlepší rockový výkon: When Bad Does Good - Chris Cornell



Najlepšia rocková skladba: Masseduction - St. Vincent



Najlepší rockový album: From the Fires - Greta Van Fleet



Najlepší alternatívny album: Colors - Beck



Najlepší R&B výkon: Best Part - H.E.R., Daniel Caesar



Najlepšia R&B skladba: Boo'd Up - Ella Mai, DJ Mustard, Larrance Dopson a Joelle James



Najlepší R&B album: H.E.R. - H.E.R.



Najlepší rapový výkon: (rovnaký počet hlasov) King's Dead - Kendrick Lamar, Jay Rock, Future a James Blake, Bubblin - Anderson.Paak



Najlepšia rapovo-spevácka spolupráca: This Is America - Childish Gambino



Najlepšia rapová skladba: God's Plan - Drake



Najlepší rapový album: Invasion of Privacy - Cardi B



Najlepší pop latino album: Sincera - Claudia Brant



Najlepší reggae album: 44/876 - Sting & Shaggy



Najlepšia kompilácia pre vizuálne médiá: The Greatest Showman



Najlepší soundtrack: Black Panther - Ludqig Goransson



Producent roka v populárnej hudbe: Pharrell Williams



Producent roka v klasickej hudbe: Blanton Alspaugh



Najlepšie hudobné video: This Is America - Childish Gambino

Los Angeles 11. februára (TASR) - V americkom Los Angeles sa v nedeľu večer konal 61. ročník odovzdávania hudobných cien Grammy.Slávnostný ceremoniál, v ktorom dominovali ženy, odštartovala bývalá prvá dáma Spojených štátov Michelle Obamová a Lady Gaga, ktoré opísali, akú úlohu hrá hudba v ich životoch." povedala Michelle Obamová, ktorej vystúpenie bolo pre obecenstvo v losangelskom Staples Centre prekvapením.Tento ročník si Lady Gaga, Brandi Carlile a Kacey Musgraves každá odniesli tri ceny Grammy. Lady Gaga, momentálne deväťnásobná držiteľka Grammy, vyhrala v kategórii najlepší popový sólo výkon so skladbou Joanne, najlepší výkon popového dua/skupiny spolu s hercom Bradley Cooperom, zatiaľ čo jej hit Shallow z filmu Zrodila sa hviezda vyhlásili za najlepšiu skladbu pre vizuálne médiá.Raper, spevák, skladateľ a DJ Childish Gambino si odniesol štyri ceny, zatiaľ čo Cardi B sa stala prvou ženou, ktorá vyhrala v kategórii najlepší rapový album ako sólo interpret.Na pódiu sa predstavili naživo H.E.R., Lady Gaga, Kacey Musgraves, Katy Perry, Brandi Carlile, Camila Cabello, Travis Scott, Alicia Keys, Janelle Monae, St. Vincent a Dua Lipa, Jennifer Lopez, Cardi B, Dan + Shay, Miley Cyrus a ďalší.Slávnostný večer moderovala speváčka Alicia Keys.