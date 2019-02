Na Valentína sa do slovenských kín vrátia Nedotknuteľní

Úplne ochrnutý boháč z vyššej spoločnosti si za svojho opatrovateľa vyberie tú najmenej pravdepodobnú osobu. Drzého nespútaného mladíka čiernej pleti, ktorého práve pustili z väzenia.

Bratislava 6. februára (TASR) — Remake jedného z komerčne najúspešnejších francúzskych filmov všetkých čias Nedotknuteľní príde na Valentína do slovenských kín. Ochrnutý miliardár Phillip si za svojho nového opatrovníka vyberie bezprostredného a živelného Della, ktorého práve pustili z väzenia. V americkom titule The Upside (r. Neil Burger) inšpirovanom skutočným príbehom a francúzskym megahitom "Intouchables" sa v hlavných úlohách predstavia Nicol Kidman, Kevin Hart a Bryan Cranston.



Úplne ochrnutý boháč z vyššej spoločnosti si za svojho opatrovateľa vyberie tú najmenej pravdepodobnú osobu. Drzého nespútaného mladíka čiernej pleti, ktorého práve pustili z väzenia. So svojou verziou stretnutia dvoch ľudí z úplne rozdielnych svetov teraz prichádzajú filmoví rozprávači z Hollywoodu.







Ako muž, ktorý má všetko, ale stratil možnosť sa hýbať, sa predstaví Bryan Cranston, preslávený seriálom Perníkový tatko (Breaking Bad) a nominovaný na Oscara za film Trumbo. Jeho pravú ruku a spojku so svetom hrá Nicole Kidmanová. Úlohu odzbrojujúceho muža, ktorý má hneď na jazyku to, čo na srdci, zobrazuje Kevin Hart. Vďaka svojej kombinácii výrečného komika z Jumanji a kontroverznej osoby, ktorá bola tlakom verejnosti nútená vzdať sa moderovania tohtoročných Oscarov, je pre danú rolu ideálnou voľbou.



Ani jeden z nich nemá budúcnosť, napriek tomu si možno len ťažko predstaviť heterogénnejšiu dvojicu. Na jednej strane milionár Phillip, vzdelaný zberateľ umenia z vyššej spoločnosti, renesančný človek s kultúrnym rozhľadom a vybraným vkusom, ktorý je po nehode ochrnutý a pripútaný na vozík. Na druhej strane černošský mladík z predmestia. Vďaka energii odvahe a bezprostrednosti by mu mal patriť svet, ale ako čerstvo prepustený väzeň nemá šancu získať prácu a zisťuje, že svet o neho ani trošku nestojí.



Stretnú sa skôr omylom, najprv o to veľmi nestoja, no Phillip si aj tak vyberie za svojho ošetrovateľa živelného mladého muža takmer z ulice. Možno to bol krok zúfalej nudy, dosť možno aj riadená samovražda. Či tak alebo onak, ich spolužitie po krátkej nedôvere prekoná všetky rozdiely a oba charaktery z iných vesmírov života do seba zapadnú ako lego. Ich neočakávané priateľstvo ponúkne divákom dojemný, zábavný a silný zážitok.



Nedotknuteľných prináša do kín od 14. februára Bontonfilm.