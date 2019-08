Na zámku Hluboká možno vidieť schwarzenberský poklad

Izby od polovice 19. storočia kniežacia rodina Schwarzenbergovcov poskytovala svojim príbuzným a vzácnym hosťom, ktorí prichádzali na lov.

Bratislava/Hluboká 14. augusta (TASR) – Český zámok Hluboká má štyri prehliadkové trasy. Z nich nová je Hostinské pokoje na druhom poschodí zámku.



Tie izby od polovice 19. storočia kniežacia rodina Schwarzenbergovcov poskytovala svojim príbuzným a vzácnym hosťom, ktorí prichádzali na lov. Po dôkladnom výskume, náročných stavebných a reštaurátorských zásahoch sa 13 miestnostiam vrátila autentická podoba.



"Nová trasa obsahuje izby významných šľachtických rodov. Tie po znárodnení zámku boli dlho verejnosti neprístupné a využívali sa ozaj iba výnimočne. V izbách talianskej rodiny Paarovcov po roku 1945 boli ubytovaní významní politickí hostia, ktorí prichádzali na výstavu Zem živiteľka do neďalekých Českých Budějovíc," uviedol pre TASR zástupca kastelána zámku Václav Vlažný.



Napríklad tam býval československý prezident Klement Gottwald, z Ruska prezident Michail Sergejevič Gorbačov a prvý tajomník komunistickej strany Leonid Iľjič Brežnev. V salóne Černínovcov sa v rokoch 1988 a 1989 nakrúcala slovenská verzia rozprávky Šípková Ruženka.



Trasu na konci dopĺňa takzvaná Striebornica. Miestnosť zaplnená rodinným pokladom, unikátnou zbierkou schwarzenberského striebra a iných cennosti. Ten bol dobre ukrytý na zámku, vedelo o ňom iba niekoľko kurátorov a verejne sa o tom vôbec nehovorilo.



"Ani ja som o poklade nevedel, aj keď som roky okolo neho chodil. Gestapo obsadilo zámok v roku 1940 a patril nemeckej okupačnej správe. Dokonca sa uvažovalo o tom, že by tu na konci druhej svetovej vojny bola protektorátna vláda, keď došlo k ohrozeniu Prahy. Takže nikoho nenapadlo zo zámku niečo odvážať. Nemci ani nevedeli, čo si posledný potomok na Hlubokej Adolf Schwarzenberg odviezol, keď stihol utiecť ešte pred začiatkom vojny," ozrejmil Václav Vlažný zachovanie vzácneho pokladu.



Na zámku pôsobila Schwarzenberská granátnická garda. Unikátna jednotka založená v roku 1703 strážila zámok až do roku 1949. V 21. storočí je v Európe posledná granátnická garda s funkciou hradnej stráže. Záujemcovia ju môžu zdarma vidieť v parádnych uniformách na nádvorí zámku v sobotu 31. augusta v rámci desiateho ročníka Hradozámockej noci. Gardová kapela bude hrať dobové melódie.



Pôvodne český kráľovský strážny hrad v Hlubokej nad Vltavou z 13. storočia vlastnilo niekoľko šľachtických rodov. Tie rôznymi prestavbami vytvorili honosný obývateľný zámok, ktorého areál je druhý najväčší v Česku. Hlubocké panstvo bolo najdlhšie - od roku 1661 do druhej svetovej vojny - majetkom Schwarzenbergovcov. V roku 1947 sa stal majetkom štátu.