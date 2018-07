Zakladateľ Amazonu je najbohatším človekom v modernej histórii

Predbehol aj Billa Gatesa.

New York 16. júla (TASR) - Jeff Bezos je najbohatším človekom v modernej histórii. Hodnota majetku zakladateľa Amazonu podľa Bloomberg Billionaires Index v pondelok prekročila 150 miliárd USD (127 miliárd eur). To je približne o 55 miliárd USD viac než hodnota majetku spoluzakladateľa Microsoftu Billa Gatesa, druhého najbohatšieho človeka.



Bezos (54) teraz prekonal Gatesa aj po úprave o infláciu. Gatesov majetok dosiahol v roku 1999 dočasne 100 miliárd USD, čo by dnes bolo okolo 149 miliárd USD. To robí zo šéfa Amazonu najbohatšieho človeka na zemi prinajmenšom od roku 1982, keď Forbes prvýkrát zverejnil poradie najbohatších ľudí.



Akcia Amazonu v pondelok v New Yorku stúpla na 1825,73 USD a hodnota Bezosovho majetku na 150,8 miliardy USD. Od začiatku roka 2018 akcia Amazonu vyskočila o 56 % a hodnota Bezosovho majetku o 52 miliárd USD.



Podľa indexu agentúry Bloomberg je aktuálne druhým najbohatším človekom Gates (95,5 miliardy USD) a tretím Warren Buffett (83 miliárd USD).