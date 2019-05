Najstarší starosta v Nemecku odchádza do dôchodku vo veku 94 rokov

Rüddel sa ujal starostovskej funkcie v obci, ktorá má v súčasnosti približne 4200 obyvateľov, v roku 1963, keď bol nemeckým kancelárom Konrad Adenauer.

Windhagen 21. mája (TASR) - Starosta dediny Windhagen v západonemeckej spolkovej krajine Porýnie-Falcko Josef Rüddel oznámil v utorok vo veku 94 rokov odchod do dôchodku. V úrade strávil až 56 rokov, informovala tlačová agentúra DPA.



Rüddel sa ujal starostovskej funkcie v obci, ktorá má v súčasnosti približne 4200 obyvateľov, v roku 1963, keď bol nemeckým kancelárom Konrad Adenauer. Spomína si, ako jazdil na koni s vozom a doručoval zemiaky tomuto prvému lídrovi povojnového Nemecka.



"Je to s veľkou pravdepodobnosťou najstarší a najdlhšie slúžiaci starosta v Nemecku," uviedlo v Berlíne združenie nemeckých miest a obcí.



Rüddel má pred sebou ešte poslednú povinnosť: bude dohliadať na nedeľné komunálne voľby. Rozhodol sa už nekandidovať, veď dedinu riadil z obývačky svojho domu vyše 50 rokov.



"Prešiel som 14 voľbami, vždy som mal súperiacich kandidátov, ale už som prestal počítať, koľkých," vysvetlil veterán komunálnej politiky.



V roku 1944 poslali Rüddela ako vojaka do Poľska, v roku 1945 sa stal vojnovým zajatcom. Ako 30-ročného ho v roku 1955 prvýkrát zvolili do obecného zastupiteľstva.



"Vtedy boli vo Windhagene dve či tri autá. Ja som sa prepravoval na voze ťahanom koňom," uviedol Rüddel, keď spomínal na takéto cestovanie po diaľnici A3, ktorú postavili ešte za nacistického režimu.



Tento otec troch detí, starý otec siedmich vnúčat a prastarý otec troch pravnúčat bol svedkom smrti svojej manželky Margarethe, ktorá zomrela v roku 2017, po vyše 60 rokoch manželstva.