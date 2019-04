Narodenie Leonarda da Vinci si pripomíname Svetovým dňom umenia

Florentský maliar, sochár, architekt, inžinier, staviteľ pevností, hudobník, spevák, básnik, vedec, vynálezca Leonardo da Vinci už v mladosti prejavil výnimočný výtvarný talent.

Berlín/Los Angeles 15. apríla (TASR) - Medzinárodné združenie výtvarného umenia (AIAP/IAA) pre Európu v roku 2019 pri príležitosti Svetového dňa umenia, pripadajúceho na 15. apríla, spustilo kampaň za povinnosť odmeňovať vystavujúcich umelcov.



Ako ďalej uviedla AIAP/IAA pre Európu na svojej webovej stránke, kampaň s touto témou pri príležitosti Svetového dňa umenia sa rozhodla iniciovať po úspechu dosiahnutom na sympóziu na tému odmeňovania vystavujúcich umelcov, ktoré sa konalo koncom roka 2018 v Bruseli. Hlavným cieľom kampane je obhajovať toto právo pre všetkých európskych autorov (#paytheartistnow; #exhibitionremuneration).



Na webovej stránke AIAP/IAA Europe (www.iaa-europe.eu) sú dva dokumenty zamerané na šírenie tejto európskej kampane: prospekt s informáciami o existujúcich modeloch odmeňovania v Európe, ako aj správa zo sympózia.



V USA v tomto roku sa oslavy Svetového dňa umenia uskutočňujú v Los Angeles. Galérie pripravili výstavy, diskusie s umelcami, inštalácie a performancie v školách, inštitúciách, ale aj vo verejnom a súkromnom priestore v meste, informovala webová stránka IAA-USA.



Svetový deň umenia vyhlásili v dňoch 5.-6. apríla 2011 na 17. Valnom zhromaždení Medzinárodného združenia výtvarného umenia (AIAP/IAA) v Guadalajare.



Účastníci Valného zhromaždenia v tomto mexickom meste jednomyseľne schválili návrh Turecka na zavedenie Svetového dňa umenia s termínom 15. apríl, ktorý je dňom narodenia všestranného talianskeho umelca, architekta, vedca z obdobia renesancie Leonarda da Vinci.



Florentský maliar, sochár, architekt, inžinier, staviteľ pevností, hudobník, spevák, básnik, vedec, vynálezca Leonardo da Vinci (15. apríla 1452 - 2. mája 1519) už v mladosti prejavil výnimočný výtvarný talent. Žil striedavo vo Florencii a v Miláne. V roku 1516 prijal pozvanie od nového francúzskeho panovníka Františka I. (1494-1547), aby sa so svojím verným žiakom Francescom Melzim (1492/93-1570) usadil v Zámku Clos Lucé pri meste Amboise. S titulom prvého kráľovského maliara a inžiniera Leonardo da Vinci pripravoval pre kráľovský dvor dekorácie pre početné slávnosti a pracoval na koncepcii zavlažovacieho systému medzi riekami Loire a Saône. O tri roky neskôr, 2. mája 1519 v Clos Lucé pri Amboise Leonardo naposledy vydýchol.



Prvýkrát sa tento deň slávil v roku 2012, o dva roky slávili tento deň v 21 krajinách sveta: od USA, Mexika, Čile, Peru, Venezuely, Argentíny, Kostariky, Panamy, Portorika cez Švédsko, Nórsko, Francúzsko, Taliansko, Rakúsko, Slovensko, Turecko až po Juhoafrickú republiku či Indiu.



Do roku 2011 neexistoval nijaký osobitný deň, ktorý by združil celý svet pri oslavách umenia, uviedlo AIAP/IAA na svojej webovej stránke.



Slovensko sa k Svetovému dňu umenia pripojilo už v roku 2012. Kultúrne podujatia v Bratislave pripravila Slovenská výtvarná únia (SVÚ).