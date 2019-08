Návštevnosť festivalu Sziget prekročí pol milióna, rekord ale nepadne

Pomer maďarských účastníkov festivalu k cudzincom bol tento rok zhruba 53:47 percentám.

Budapešť 13. augusta (TASR) – Návštevnosť maďarského Sziget Festivalu 2019 na budapeštianskom Starobudínskom ostrove, ktorý sa začal 7. augusta, aj tento rok prekročí pol milióna návštevníkov. Konštatoval to v utorok pre spravodajský server Privátbankár.hu hlavný organizátor podujatia Tamás Kádár, podľa ktorého však vlaňajší rekord 565.000 ľudí nepadne.



Program utorkového záverečného dňa dianie na festivale ovplyvnilo zlé počasie.



Sziget tento rok prilákal do Budapešti takmer 100.000 zahraničných návštevníkov z vyše 100 krajín sveta. Najviac ich prišlo z Veľkej Británie, Holandska, Francúzska, Nemecka a Talianska.



Do programu festivalu sa zapojilo vyše 1000 účinkujúcich zo 62 krajín, ktorí vystupovali na 14 hudobných scénach. Prezentovali sa v žánroch od klasiky cez jazz, reggae, rock, disco až po world music.



