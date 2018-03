Nedaj sa vyviesť z miery, zálohuj, akcentuje Svetový deň zálohovania

Existujú rôzne zariadenia na domácu zálohu dát vrátane možnosti dostať sa k zálohám zvonka cez internet. To človek využije napríklad v situácii, ak si prezentáciu nechá doma a je na služobnej ceste.

Schaffhausen/Bratislava 31. marca (TASR) - Úloha zálohovania je stále aktuálna, aj keď sa už vo veľkej miere používajú spoľahlivé pamäťové média. Stále však hrozí strata zariadenia alebo jeho odcudzenie. Pri príležitosti Svetového dňa zálohovania, ktorý pripadá na 31. marca, to pre TASR uviedol šéfredaktor časopisu TOUCHIT Ondrej Macko.



V súčasnosti je situácia iná v tom, že zálohovanie sa dá zautomatizovať nastavením cieľa zálohy do cloudu. "Inými slovami, nemusíte robiť nič, údaje sa po správnom nastavení zálohujú samy. Treba však na to rýchle pripojenie k internetu," konštatoval. Šéfredaktor špecializovaného časopisu ďalej vysvetlil, že treba chápať, čo je verejný a čo súkromný cloud. "V prípade verejného síce nič neplatíte, ale nemáte istotu, že vaše údaje ostanú pre vás zachované. Súkromný cloud je väčšinou platený a firma vám dáva garanciu dostupnosti dát," objasnil.



Ako ďalej Macko konštatoval, existujú rôzne zariadenia na domácu zálohu dát vrátane možnosti dostať sa k zálohám aj zvonka cez internet. To človek využije napríklad v situácii, ak si prezentáciu nechá doma a je na služobnej ceste.



Záloha je druhá kópia dôležitých dát, napríklad rodinných fotografií, domácich videí, dokumentov a elektronickej pošty (e-mail), upozornila webová stránka venovaná Svetovému dňu zálohovania. Namiesto toho, aby mal človek uložené všetko na jednom mieste, napríklad vo svojom počítači, si treba urobiť ďalšiu kópiu všetkých dôležitých údajov niekde v bezpečí, upozorňuje webová stránka.



Na otázku, prečo je potrebné zálohovať, webová stránka Svetového dňa zálohovania dáva nasledujúcu odpoveď: Strata súborov je oveľa bežnejším javom, ako by si človek myslel. Aj malá nehoda či zlyhanie systému môže zničiť všetko dôležité. Napríklad aj strata mobilného telefónu, smartfónu, fotoaparátu či tabletu poučí človeka o tom, že treba zálohovať.



Nie všetky žarty, ktoré prináša nasledujúci deň - 1. apríl - sú v konečnom dôsledku smiešne. Preto v tomto roku mottom Svetového dňa zálohovanie je: Nedaj sa vyviesť z miery aprílom. Buď pripravený. Zálohuj do 31. marca.



Práve zálohovanie je jeden z hlavných odkazov Svetového dňa zálohovania. Ide o neoficiálny sviatok a do kalendára dní sa dostal vďaka iniciatíve niekoľkých zainteresovaných používateľov informačnej a sociálnej siete Reddit.