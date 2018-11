Neil Young potvrdil, že sa oženil s Darryl Hannahovou

Špekulácie o sobáši pretrvávali od augusta, keď bluesový gitarista Mark Miller dvojici zagratuloval na internete.

Londýn 2. novembra (TASR) - Kanadský rockový spevák Neil Young potvrdil, že sa v lete oženil s americkou herečkou Daryl Hannahovou. Young (72) sa o Hannahovej (57) zmieňuje ako o "manželke" v odkaze, ktorý zverejnil na svojej oficiálnej webovej stránke NeilYoungArchives.com, informuje stanica BBC.



Hudobník v tomto odkaze vyzýva svojich amerických fanúšikov, aby sa zúčastnili na tohtoročných voľbách. Jeho odkaz sprevádza i nový koncertný záznam skladby Ohio, ktorú Young v roku 1970 nahral so skupinou Crosby, Stills, Nash & Young v reakcii na masaker študentov na Kentskej štátnej univerzite (KSU) v Ohiu.



Špekulácie o sobáši pretrvávali od augusta, keď bluesový gitarista Mark Miller dvojici zagratuloval na internete. Sobáš sa uskutočnil počas malej slávnosti v Kalifornii. Young mal s Hannahovou vzťah od roku 2014, keď sa rozviedol s americkou speváčkou Pegi Youngovou, s ktorou žil v manželstve 36 rokov.



Young v tomto roku účinkoval v hudobnom filme Paradox, ktorý je režisérskym a scenáristickým debutom Hannahovej. So svojou skupinou Promise of the Real skomponoval pre tento film aj hudbu, ktorá vyšla ako soundtrack.



Vo svojom odkaze vyzval Young na sprísnenie kontroly zbraní v Spojených štátoch. Jeho apel prišiel niekoľko dní po tom, ako strelec zavraždil v pittsburskej synagóge 11 ľudí. Išlo o najhorší útok na židovskú obec v dejinách krajiny.



"Nemáme žiadne skutočné zákony, ktoré nás chránia pred zbraňami. Politici podporujú Národnú asociáciu držiteľov zbraní (NRA), pretože NRA podporuje ich," zdôraznil podľa stanice Sky News Neil Young, ktorý žije v USA.