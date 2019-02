Mŕtva krava kopla zamestnanca bitúnku, je vážne zranený

Podľa policajného vyhlásenia kravu zabili na bitúnku v súlade s predpismi vo štvrtok skoro ráno a zavesili na hák na ďalšie spracovanie.

Berlín 22. februára (TASR) - Zamestnanec bitúnku v meste Aalen na juhu Nemecka utrpel vážne zranenia, keď ho do tváre kopla mŕtva krava. V piatok to oznámila tamojšia polícia.



Mŕtvola kravy vtedy kopla muža do tváre - evidentne sa to stalo vďaka nervovému impulzu, ktorý podľa slov odborníkov nie je neobvyklý.



Zamestnanca vo veku 41 rokov hospitalizovali, dodala tlačová agentúra AP.