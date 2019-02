No Name zabávajú fanúšikov na turné Dermacol Acoustic Tour 2019

Skupine No Name patril dlhé roky a vlastne dodnes patrí prívlastok kapela na kolesách. Aj pri tomto turné precestujú niekoľko tisíc kilometrov.

Bratislava 25. februára (TASR) – Známa košická skupina No Name je opäť na cestách. V českom Zlíne odštartovali 5. februára Dermacol No Name Acoustic Tour 2019. Odohrajú na ňom 23 koncertov po celom Česku a Slovensku. Slovenská časť má päť zastávok a najbližšími budú 8. marca Košice, 14. marca Žilina a 29. marca Bratislava. Potom sa presunú do Čiech, 26. februára hrajú v Chebe, deň nato v Karlových Varoch, koncertnú šnúru zakončia v pražskom Forume Karlín 11. apríla.



V obsadení kapely došlo pre toto turné k jednej zmene, basgitaristu Viliama Gutraya nahradil Martin Gašpar. „S Martinom je to vlastne pokračovanie spolupráce. Pozná nás aj našu hudbu, produkoval nám dva albumy Čím to je a V rovnováhe. A na posledných dvoch albumoch Nový album a S Láskou na base hosťuje. Slovenskú časť tohto turné zakončíme 29. marca v bratislavskom Istropolise, kde sme stáli vôbec prvýkrát na pódiu v našom hlavnom meste, bolo to 5. júna 1997,“ uviedol pre TASR líder kapely Igor Timko.



„Na toto turné sme prizvali sláčikové kvarteto Fantastic Four, skladby sme zaranžovali do komornej podoby s kolegami z Košíc Adriánom Harvanom a Norom Bodnárom. Vždy som chcel ako muzikant spolupracovať so sláčikovým kvartetom. Celá kapela sme sa na to veľmi tešili a náležite pripravovali. Sláčikové aranžmány posúvajú naše piesne do inej hudobnej dimenzie,“ konštatuje hráč na klávesy Zoli Sallai.



„Teší nás toto akustické prevedenie, je to aj pre mňa veľká zmena, pri hre používam metličky a špilky, tým pádom si to vyžaduje iný spôsob hry,“ doplnil bubeník Ivan Timko.



Sláčikové kvarteto tvoria talentované hudobníčky. Magdaléna Izakovičová je bývalou finalistkou súťaže krásy Miss Universe a hráčkou na violončelo. Marina Raneta je bývalou Miss Moldavsko a v kvartete hrá prvé husle. Zostavu dopĺňa huslistka Zuzana Klimantová a huslista Roman Rusňák.



Plesovú sezónu v prípade Timkovcov strieda akustické turné. No Name boli hviezdou 6. ročníka Česko-Slovenského plesu 16. februára v pražskom Obecnom dome. „Naša muzika vyhovuje pre festivaly, výročia, na vlastné turné, do rádia aj na plesy či firemné párty. Na našu muziku sa dobre tancuje aj na plesoch. Áno, patríme medzi kapely, ktoré sú veľmi často volané na hlavný čas večera spoločenských udalostí,“ dodal Igor Timko.



No Name odkrajujú už tretiu desiatku na hudobnej scéne. „Hudba nás stále baví, hranie aj tvorba, baví nás aj zmena, akou je toto akustické turné. Bude nás to baviť, kým nás budú ľudia chcieť. A tým, že už teraz máme booking na rok 2021, vyzerá, že nás ľudia stále chcú,“ hodnotí účinkovanie kapely Ivan Timko.



„Prichádzam nato, čím dlhšie to ťaháme, čím sme starší, baví nás to tým viac. Hudba je nekonečná a stále v nej objavuješ niečo nové. Teším sa, verím, že aj po fyzickej stránke to budeme ešte dlho zvládať,“ pridáva názor Zoli Sallai.



Skupine No Name patril dlhé roky a vlastne dodnes patrí prívlastok kapela na kolesách. Aj pri tomto turné precestujú niekoľko tisíc kilometrov, však len cestná vzdialenosť Košice – Karlove Vary má 792 kilometrov. „Stovky ľudí absolvujú tak dlhú trasu raz za rok, keď idú na dovolenku do Chorvátska. My to absolvujeme v sezóne mnohokrát, okrem áut cestujeme aj vlakom či lietadlom,“ dodal na záver Ivan Timko.