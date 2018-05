Nový Južný Wales spustil projekt na záchranu populácie koaly

Na projekt bolo vyčlenených v prepočte 28,4 milióna eur.

Sydney 7. mája (TASR) - Austrálsky štát Nový Južný Wales (NSW) predstavil v pondelok vládny plán na ochranu jedného zo svojich najikonickejších živočíchov, koaly. Na projekt bolo vyčlenených v prepočte 28,4 milióna eur, informoval spravodajský portál stanice BBC.



Cieľom tejto iniciatívy je vrátiť populáciu koál z pokraja vyhynutia do trvalo udržateľných stavov. Prostriedky budú použité na zriadenie lesných rezervácií a vybudovanie veterinárneho strediska pre liečbu chorých a zranených jedincov.



Krok prichádza po prudkom poklese výskytu tohto vačkovca v dôsledku straty jeho prirodzeného prostredia, klimatických zmien, chorôb, útokov psov či kolízií s vozidlami. Na ich habitat sa vyčlení 25.000 hektárov štátnych lesov.



Populácia koál v NSW poklesla za uplynulých 15-20 rokov o 26 percent. "V našom štáte žije 36.000 kusov koál. Bola by veľká hanba, ak by tento ikonický vačkovec nemal zabezpečenú budúcnosť," uviedla premiérka NSW Gladys Berejiklianová.



V štáte je koala registrovaná ako "zraniteľný druh", kým v ostatných častiach Austrálie je koala prakticky vyhynutá. Podľa odhadov mimovládnej ochranárskej organizácie Australian Koala Foundation (AKF) sa celkový stav koál žijúcich vo voľnej prírode pohybuje na úrovni 43.000 kusov. Pred začiatkom osídľovania tohto kontinentu Európanmi koncom 18. storočia ich počet prekračoval desať miliónov. Koaly sa živia prevažne listami eukalyptu a spia až 20 hodín denne.