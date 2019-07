Dnes si pripomíname Svetový deň populácie

Svetový deň populácie sa do kalendára dní OSN prvýkrát dostal v roku 1989 na podnet Správnej rady Rozvojového programu OSN.

New York 11. júla (TASR) - Svetový deň populácie, pripadajúci na 11. júla, je v roku 2019 zameraný na otázky nastolené na Medzinárodnej konferencii o populácii a rozvoji z roku 1994 v Káhire. Od tej historickej konferencii - zdôrazňuje OSN -, na ktorej 179 vlád schválilo Akčný program, uplynulo 25 rokov. Účastníci konferencie vtedy priznali, že reprodukčné zdravie žien a rodová rovnosť sa majú stať hlavnou témou v úsilí politického a hospodárskeho rozvoja na národnej a medzinárodnej úrovni.



Ďalšou tohtoročnou udalosťou, na ktorú OSN upozorňuje, bude konferencia na najvyššej úrovni. Pripravuje ho Populačný fond OSN (UNFPA) spoločne s vládami Kene a Dánska. Na konferencii, ktorej konanie je naplánované na november tohto roku v Nairobi, majú jej účastníci aktivizovať úsilie spred 25 rokov na dosiahnutie vtedy vytýčených cieľov.



Pri príležitosti Svetového dňa populácie obhajcovia téz sformulovaných pred 25 rokmi vyzvali politikov, aktérov politického života, miestne organizácie, inštitúcie a zainteresované osobnosti, aby urobili všetko na dosiahnutia práv v oblasti reprodukčného zdravia žien; to sa má stať realitou pre všetkých, zverejnila OSN na svojej webovej stránke.



Ako ďalej informovala OSN, v súčasnosti žije na Zemi 7,6 miliardy ľudí, populácia sa zvyšuje každý rok o 83 miliónov a tendencia zvyšovania svetovej populácie by mala pokračovať. V roku 2050 má byť na Zemi podľa OSN 9,67 miliardy ľudí.



Svetový deň populácie sa do kalendára dní OSN prvýkrát dostal v roku 1989 na podnet Správnej rady Rozvojového programu OSN. S tým, aby sa ním pripomínal 11. júl 1987: v ten deň dosiahol počet obyvateľov planéty Zem päť miliárd. Cieľom tohto dňa je upriamovať pozornosť na naliehavosť a dôležitosť otázok týkajúcich sa populácie.



Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii 45/216 z decembra 1990 rozhodlo, že každý rok sa 11. júla bude pripomínať Svetový deň populácie s cieľom upriamiť pozornosť verejnosti na problematiku populácie, najmä jej postojov k životnému prostrediu a rozvoju.



O niekoľko rokov neskôr, 12. októbra 1999, sa v sarajevskej nemocnici dve minúty po polnoci narodil chlapček, s ktorým dosiahla svetová populácia šesť miliárd. Novorodenca s hmotnosťou 3,5 kilogramu priviedla na svet bosnianska prvorodička Fatima Nevičová z mesta Visoko.



Populačný fond OSN (UNFPA) vybral 31. október 2011 za deň, keď sa má na Zemi narodiť sedemmiliardtý človek. Stal sa ním chlapec Alexandr, ktorý sa narodil v meste Petropavlovsk-Kamčatskij. Jeho matke Marine Bogdanovej odovzdali v ten deň o tejto udalosti certifikát.



UNFPA je medzinárodnou rozvojovou organizáciou, ktorá vo svojich aktivitách podporuje právo na zdravie každého jedinca. Jednotlivým štátom a vládam na ich žiadosť ponúka podporu pri používaní faktov o stave populácie, aby mohli formulovať svoje politiky a programy na znižovanie chudoby a na podporu trvalo udržateľného rozvoja.



UNFPA pomáha jednotlivým vládam zbierať, spracovávať a analyzovať demografické údaje, aby správne stanovovali populačnú tendenciu.



Vo svojej práci sa UNFPA riadi aj závermi Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji (ICPD) z roku 1994 v Káhire. Jej účastníci zo 179 krajín sa zhodli, že treba uspokojiť potreby všetkých ľudí v oblasti vzdelávania a zdravia - vrátane reprodukčného zdravia, čo je jednou zo základných podmienok na uplatňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Delegáti prijali Akčný program na spomalenie demografického vývoja na Zemi na ďalších 20 rokov.