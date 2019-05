Na ocenenie Učiteľ Slovenska prišlo 320 nominácií a 70 prihlášok

Ocenenie Učiteľ Slovenska je súčasťou medzinárodnej iniciatívy Global Teacher Prize, ktorá vznikla aj preto, aby sa zvýšilo povedomie o dôležitosti profesie pedagógov.

Bratislava 4. mája (TASR) – V rámci druhého ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska dostali organizátori 320 nominácií na inšpiratívnych učiteľov a 70 prihlášok. TASR to potvrdil František Cimerman z neziskovej organizácie Živica, ktorá spolu s Komenského inštitútom stojí za organizáciou ceny Učiteľ Slovenska. Ako doplnil, do projektu sa zapojili učitelia z celého Slovenska.



Najviac ich nominovala verejnosť vo veku 36 až 55 rokov. "Najčastejšie posielali nominácie kolegovia, riaditelia alebo iní učitelia, druhou početnou skupinou boli žiaci a študenti," poznamenal Cimerman s tým, že najviac nominácií prišlo z okresov Bratislava, Prešov a Košice.



Z Bratislavského a Žilinského kraja prišlo najviac prihlášok. Dominovali okresy Bratislava, Prešov, Žilina, Žiar nad Hronom a Komárno. "Do ocenenia sa prihlásilo 48 žien a 22 mužov. Medzi mužmi sme zaznamenali výrazný nárast zapojenia sa," priblížil Cimerman. Naopak, oblasťou, z ktorej neprišli prihlášky vôbec, sú okresy v strede južného Slovenska. Ide o okresy ako Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota.



Prihlášky vyplnilo 13 učiteľov, ktorí učia na prvom stupni základnej školy, 24 z druhého stupňa, 32 prihlášok dostali organizátori od učiteľov zo stredných škôl a jednu od učiteľa z online kurzov. "Najviac učiteľov sa prihlásilo takých, ktorí majú viac ako 15-ročnú prax. Začínajúcich učiteľov, ktorí majú prax do piatich rokov, je desať," dodal Cimerman.



Ocenenie Učiteľ Slovenska je súčasťou medzinárodnej iniciatívy Global Teacher Prize, ktorá vznikla aj preto, aby sa zvýšilo povedomie o dôležitosti profesie pedagógov. Okrem toho ponúka príležitosť učiteľom, aby dali vedieť o svojej práci a podelili sa o svoje skúsenosti s kolegami. Víťaza 2. ročníka národného kola Učiteľ Slovenska vyhlásia začiatkom októbra.