Ocenenie za pomoc Rómom Roma Spirit vstupuje do 11. ročníka

Bratislava 17. júla (TASR) – Ocenenie Roma Spirit vstupuje do svojho 11. ročníka. Široká verejnosť má tak od stredy možnosť nominovať jednotlivca, organizáciu či aktivitu, ktorá prispieva k zlepšeniu situácie Rómov na Slovensku. Záštitu nad projektom tento rok prevzala verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, informovali organizátori na stredajšej tlačovej besede.Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz ocenil, že vďaka Roma Spirit sa do verejného priestoru dostávajú pozitívne príbehy z rómskej komunity.podotkol. Dobrou odozvou je podľa neho zvyšujúci sa počet nominácií aj ich pestrosť.Vyhlasovateľmi ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Ako povedala riaditeľka ACEC Magdaléna Rothová, majú záujem dozvedieť saZasielať nominácie možno v siedmich kategóriách prostredníctvom online formulára na webovej stránke projektu, emailom alebo poštou do 20. septembra 2019. Do užšieho výberu postúpi 21 nominovaných, laureátov vyberie medzinárodná porota pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka. Špeciálnou kategóriou je Čin roka. Slávnostné vyhodnotenie odvysiela RTVS.hovorí ochrankyňa práv Patakyová.V minulom roku oslávil projekt Roma Spirit 10. výročie, v ktorom zaznamenal rekordných 313 nominácií. Cieľom je upriamiť pozornosť na osobnosti, organizácie či aktivity, ktoré pomáhajú k začleneniu Rómov do spoločnosti, ale aj spolunažívaniu Rómov a Nerómov.