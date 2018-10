Od tohto roku sa Európsky deň záchrany života bude nazývať svetovým

Cieľom tohto dňa je naučiť širšiu verejnosť jednoduchým spôsobom obnoviť srdcovú činnosť človeku, ktorému sa náhle zastavila.

Brusel/Chicago 15. októbra (TASR) - Prvýkrát sa 16. októbra tohto roku bude sláviť Svetový deň záchrany života (WRAHD). Ide o iniciatívu známu v Európe ako Európsky deň záchrany života (ERAHD) či na Slovensku ako Deň záchrany života. Od tohto roku sa tento deň bude nazývať Svetový deň záchrany života a bude mať globálny charakter. Termín 16. október sa nezmenil.



Cieľom tohto dňa je naučiť širšiu verejnosť jednoduchým spôsobom obnoviť srdcovú činnosť človeku, ktorému sa náhle zastavila. Podujatie v jednom z bratislavských nákupných centier avizovala na svojej webovej stránke aj Slovenská resuscitačná rada (SRR). Prvýkrát sa Európsky deň záchrany života konal 16. októbra 2014.



K Európskemu dňu záchrany života sa v tomto roku pridal aj Medzinárodný výbor pre spoluprácu v resuscitácii (ILCOR). Ten vznikol v roku 1992 a zastrešuje hlavné resuscitačné regionálne organizácie na svete. ILCOR tvoria: Americká asociácia srdca (AHA), Európska resuscitačná rada (ERC), Kanadská nadácia pre srdce a mŕtvicu (HSFC), Resuscitačný výbor Austrálie a Nového Zélandu, Resuscitačný výbor Juhoafrickej republiky, Medziamerická nadácia srdca (IAHF) a Ázijská resuscitačná rada (RCA).



Každý rok v Európe zomierajú približne státisíce ľudí na následky zlyhania srdcovo-cievneho systému, pričom väčšina postihnutých skoná mimo nemocničného prostredia. Zastavenie srdcovej činnosti mimo priestorov nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia môže postihnúť kohokoľvek na najbežnejších miestach - na ulici, na pracovisku, pri fyzickej či inej intenzívnej činnosti, mnohé prípady sa vyskytnú aj v domácnosti.



Následky zlyhania srdcovej činnosti prežije len každý desiaty postihnutý. Ak sa by podarilo naučiť väčší počet ľudí obnoviť srdcovú činnosť, znamenalo by to len v Európe záchranu 100.000 životov ročne, podčiarkla ERC.



Kampaň zameraná na záchranu života (Restart a Heart) sa stala praktickým vyústením deklarácie Európskeho parlamentu z júna 2012. Europoslanci v nej vyzvali členské štáty EÚ, aby zaviedli európsky týždeň venovaný zvýšenej pozornosti na prípady zastavenia srdcovej činnosti. V praxi sa to má prejaviť zlepšením informovanosti a precvičením návykov na obnovenie srdcovej činnosti v mimonemocničnom prostredí.



Zručnosti si má osvojiť alebo precvičiť širšia verejnosť, ale aj lekári a ďalší zdravotnícki pracovníci.