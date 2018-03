Od začiatku v dobrých rukách - Pomôžme spolu ťažko skúšaným deťom Foto: Lidl

Bratislava 20. marca (OTS) - Každý rodič vie, že najväčším šťastím je zdravé a spokojné dieťa. Mnohí najmenší však o to, čo by malo byť samozrejmé, musia bojovať od svojich prvých chvíľ na svete. Spoločnosť Lidl sa týmto malým bojovníkom rozhodla podať pomocnú ruku a spolu so svojimi zákazníkmi a Nadáciou Markíza bude pomáhať deťom v núdzi. V rámci projektu „Od začiatku v dobrých rukách" venuje Lidl 10 centov za každé predané balenie plienok vlastnej značky Lupilu na pomoc rodinám s deťmi vo veku do 3 rokov, ktoré majú vážne zdravotné problémy alebo iné znevýhodnenie. Cieľom Lidla a Nadácie Markíza je podporiť každý týždeň jednu rodinu. Príbehy všetkých detí, ktorým sme spoločne pomohli, a tiež formulár na prihlásenie konkrétneho prípadu nájdete na stránke nadacia.markiza.sk . Jeden príbeh mesačne bude odvysielaný na Markíze v Reflexe.